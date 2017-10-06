Arıcılar dünyaya açıldı

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nden bir heyet İstanbul’da düzenlenen “Dünya Arıcılık Kongresi”ne (APIMONDIA 2017) katıldı.

İstanbul’daki kongrede, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği standı kuruldu ve “Kıbrıs’ta Arıcılığın Dünü Bugünü” ve “Kıbrıs ta Arı Hastalıkları” konularında sunum yapıldı.

Ayrıca “Balı Koru Sev” projesi kapsamında düzenlenen “Çevre ve Arı” temalı ortaokullararası resim yarışmasında dereceye giren eserler de sergilendi.

Arıcılar Birliği’nden verilen bilgiye göre, kongrede Romanya, Macaristan Ukrayna gibi ülkelerin ilgili birlikleriyle işbirliğini öngören anlaşmalar imzalandı.

Biyolog Erkay Özgör, “Kıbrıs’ta Arıcılığın Dünü Bugünü” adlı sunum yaparken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve Arıcılar Birliği işbirliğinde, Biyolog Erkay Özgör ve Veteriner hekim Meryem Betmezoğlu tarafından hazırlanan “Kıbrıs ta Arı Hastalıkları” araştırması poster olarak sergilendi.

“Dünya Arıcılık Kongresi”ne katılan heyete Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu başkanlık etti.