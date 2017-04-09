Arif Hasan Tahsin Kültür Ve Tarih Vakfı:Biz Kıbrıslı Olmaktan Gurur Duyuyoruz

Arif Hasan Tahsin Kültür ve Tarih Vakfı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, "Kıbrıslılık diye bir şey yoktur" diyerek, “doğup büyüdüğü topraklara karşı bir aidiyet duymadığını açıklamakta hiçbir sakınca görmediğini” savunarak, “Biz Kıbrıslı olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Arif Hasan Tahsin Kültür ve Tarih Vakfı Başkanı Güven Varoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Belli ki Özgürgün’e ‘Kıbrıslıyım’ demek zor gelmektedir” iddiasında bulunarak, şunları kaydetti:

“Halbuki bu ülkenin insanları göğüslerini gererek "ben Kıbrıslıyım" demektedirler. Kendi kültürel değerlerimizi korumak için hemen her hafta bir etkinlik düzenlenmekte, sergiler açılmakta ve yok edilmek istenen "Kıbrıslı" değerlerimize yeniden hayat verme adına onları koruma yolunda ciddi bir uğraş verilmektedir.”

Geldiğimiz aşamada Arif Hasan Tahsin Tarih ve Kültür Vakfı’nın kuruluşunun ne kadar önemli olduğunun ortada olduğunu ifade eden Varoğlu, şu iddialarda bulundu:

“Kendisini "Kıbrıslı" olarak görmeyen başbakanların ve yandaşlarının sosyal kültürel değerlerimizin korunması için herhangi bir çaba içerisinde olmalarını beklemek halk tabiriyle "ölü gözünden yaş beklemektir”. Vakfımız tam da bu noktada kendisini "Kıbrıslı" saymayan başbakanlara rağmen "Kıbrıslı" olmanın onuru ile ülkemize ve toplumumuza dayatılan asimilasyon politikalarına karşı dimdik ayakta durmaya kararlıdır.”

Kıbrıs sorununun çözümü ile birlikte ülkemizin yeniden birleşmesi ve çocukların barış içerisinde Kıbrıs’ı vatan bilen bireyler olarak yetiştirilmesi için üzerlerine düşen görevi yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Varoğlu, bu amaçla tüm kişi, kuruluş ve sivil toplum örgütlerini birlikte işbirliği yapmaya çağırdıklarını belirtti.