Arıklı: Başbakan Ankara'da 45 dakikalık kalın ayar aldı

YDP 2. Olağanüstü Kongresi’ni YDÜ Kütüphanesi’nde yapıyor.

Parti Genel Başkanı ve 100 kişilik Parti Meclisi ile Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçileceği kongrede, Çanakkale Şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan oluşturuldu.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açılış konuşmasının ardından faaliyet raporları okunarak seçime geçildi.

ARIKLI: “ TÜRK ORDUSU BARIŞIN TEMİNATIDIR”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yaptığı konuşmada ilk olarak Türk ordusunu Afrin’i kontrol altına alması nedeniyle kutlayarak, “Çanakkale’de Kıbrıs’ta zaferler kazanan tük ordusu barışın teminatı olmaya devam ediyor” dedi.

Arıklı, KKTC’de “yabancının, Rum’un ağızıyla Türk Ordusuna laf edenlere, kin ve garez duyanlara ve bunlar karşısında susanlara gazaplarını ortaya koyarak layık oldukları dersi vereceklerini” belirtti.

YDP kurulduğu zaman çoğu kişinin geçmiş örneklerde olduğu gibi partinin içinde fesat yaratıp dağılmasını sağlayacaklarına inandıklarını dile getiren Arıklı, partinin kuruluş sürecini ve geldiği noktayı anlatarak “öyle yağma yok bu partiyi çeyrek asırda kurduk kimse bizi iktidar hedefimizden şaşırtamayacak” dedi.

“YDP’nin 2 milletvekilinin mecliste aslanlar gibi 48 kişiye meydan okuduklarını, yollarında ilerlemeye devam edeceklerini” ifade ederek “Allah utandırmasın” diyen Arıklı, kuruldukları günden bugüne dimdik yollarına devam ettiklerini söyledi.

Arıklı, “Meclis’te enterasan olaylar gözlemlediğini, UBP-DP hükümetinin hazırladığı bütçeyi bugün 4’lü koalisyonun savunduğunu” belirterek, “5’i bir arada, Türkiye’ye bakış açısı aynı zihniyet, ‘milli mücadele masalı, iyi kötü polis tiyatrosuyla’ bütçe görüşmeleri sürüyor tek muhalefet biziz” dedi.

Arıklı, meclisteki partilerin birlik içinde “TC’yi söğüşlemeye devam” kararlılığını hayretle izlediğini belirterek, “seçim öncesi veryansın edenlerin, değiştireceğiz diyenlerin örtülü ödenek diye ayrılan 2 milyonu paylaştığını” söyledi.

“3 ay önce örtülü ödenekle ilgili mangalda kül bırakmayanların bugün hiç sesinin çıkmadığını” savunan Arıklı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da seçimlere girerken, “örtülü ödeneği kaldırma vaadi olduğunu” ancak seçildikten sonra bu parayı kullandığını, “bu yılki bütçede arttırılan payından da mutlu olduğunu” ileri sürdü.

Arıklı, Meclis kürsüsünden Gece Kulüpleri’den elde edilen gelirin örtülü ödeneğe aktarılmasını önerdiğini, böylece “pezeveklerden gelen kirli parayı halka vermeyin bu yöntemle örtülü ödenek bütçesi de çözümlenir’ dediğini ancak kimsenin yanıtlamadığını anlattı.

YDP’nin “bu tiyatroyu” sonlandırmak için var olduğunu belirten Arıklı, meclisteki varlıklarından rahatsız olan öfke duyan sıkıntı çekenler olduğunu ama bunları umursamadıklarını meclis kürsüsünden gerçekleri yüzlerine vurmaya devam edeceklerini kaydetti.

“HÜKÜMET KALIN AYAR NASIL OLUR ANKARA’DA GÖRDÜ”

Afrika gazetesi önünde kimsenin tasvip etmeyeceği olaylar yaşandığını ancak olaylara karışanlara verilen cezanın fazla olduğunu düşündüğünü, geçmişte bu tür olaylara karışanlara böyle cezalar verilmediğini ve bu farkın hangi kriterlerle belirlendiğini Meclis Kürsüsü’nden sorduğunu anımsatan Arıklı, “Bu konuşmanın üstüne Başbakan bana kalın ayar verdi ama ancak kısa süre sonra Ankara’ya çağrıldılar ve orada 45 dakikalık kalın ayar aldı” dedi.

Arıklı konuşmasına şöyle devam etti;

“Günlerdir soruyorum bu 45 dakikada ne konuşuldu, uluslararası deneyimlerinize dayanarak Afrin konusunda uyguladıkları yöntemlerle ilgili ne düşündüğünüzü mü sordular yoksa TC’yi nasıl yöneteceğiz sizin fikirleriniz çok önemli mi dediler ama cevap yok.”

Asgari ücretin kısa süre önce belirlendiğini, Çalışma Bakanı Çeler ve partisinin kısa süre önce asgari ücret en az 3500 TL olmalıdır şeklinde söylemlerde bulunduğunu belirten Arıklı, “Değişen ne? sadece koltuktan bakılınca açı farklı” dedi.

Seçim sonrası koalisyon kurmak için UBP’nin kendilerine geldiğini ilk şartlarının halka verdikleri 12 maddelik söz olduğunu anlatan Arıklı, “Sonra bir baktık 4’lü koalisyon kurulmuş, bunlarda, ne ilke, ne ahlak ne de prensip var” dedi.

Arıklı, hükümet programında; “ne CTP’nin yıllardır dilinden düşürmediği polisin sivile bağlanması, ne de HP’nin bet ofislerini kapatacağı vaadinin yer aldığına işaret ederek, YDP’nin 2 milletvekiliyle sözünün arkasında durduğunu” söyledi. Arıklı; “Gelecekte aksi tavırlarımız olursa Allah rızası için yakalarımıza sarılın” dedi.

Ülkede, “cebi dolu, doğum yeri Kıbrıs olan hatırlı kişiler ve tanıdıklarına adalet olduğunu demokrasinin garibana işlemediğini” ileri süren Arıklı, Afrika Gazetesi’ndeki bir dizi yayını polise şikayet ettiklerini ancak aradan aylar geçmesine rağmen bir ilerleme olmadığını belirtti.

Arıklı, “bütçe görüşmelerinde de yargının adalet dağıtamayacak durumda olduğunu anlattığını ve her konuda olduğu gibi bu konuda da halk için yararlı olduğuna inandıkları reformlara ve değişikliklere destek vereceklerini” yineledi.

KKTC’nin uzun zamandır TC yetkilileriyle protokoller imzaladığını ancak Türkiye’ye verilen sözlerin yerine getirilmediğini söyleyen Arıklı, hükümete 100 günlük avans verdiklerini ve milli menfaatleri gözeten adımlar beklediklerini ifade etti.

“YDP ŞU AN 2 BİN 500 ÜYE, YIL SONUNDA 10 BİN ÜYE VE TEK BAŞINA İKTİDAR”

Kurulduğu günden bugüne parti için uğraşanlara ve özellikle kazanamayacaklarını bilerek, seçim dönemi kapı kapı parti için gezen üyelere teşekkür eden Arıklı, şu an 2 bin 500 civarı olan üye sayılarını yıl sonuna kadar 10 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Arıklı, parti olarak hedeflerinin tek başlarına iktidara gelmek olduğunu vurgulayarak, YDP’nin kararlı adımlarla hedefine ilerlediğini, bugünkü Olağanüstü Genel Kurul’un da bu adımlardan biri olduğunu belirtti.