Arıklı: Tanıtma kalemindeki para nereye harcanıyor?

Hasipoğlu’nun ardından söz alan YDP Milletvekili ve Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde tanıtma kalemine ayrılan paranın nereye harcandığını merak ettiğini belirterek, 2017’de bu kalemden ayrılan paraların büyük bir kısmının Senfoni Orkestrası konserleri, sanatçıların geliş gidiş masrafları gibi yerlere harcandığını gördüğünü kaydetti.

“TANITMA VE ÖRTÜLÜ ÖDENEK CİDDİ ŞEKİLDE ARAŞTIRILMALI”

Cumhurbaşkanlığı’nın örtülü ödenek kaleminin Sayıştay tarafından incelenmediğini ifade eden Arıklı, Cumhurbaşkanlığı’nın hem tanıtma, hem de örtülü ödenek kaleminin ciddi şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Bu kalemin genellikle istihbarat ve güvenlik konularında kullanılması amacıyla bütçede yer aldığına dikkat çeken Arıklı, Cumhurbaşkanı’nın hangi istihbarat ve güvenlik konusunda örtülü ödenek kullandığını sordu.

“HALKIN ÖNÜNE BAŞKA ALTERNATİF KONMALI”

Kıbrıs konusunda yarım asrı aşan sürenin halkta ciddi endişe yarattığına işaret eden Arıklı, bu müzakerelerin daha ne kadar devam edeceğini sorarak, Kıbrıs Türk halkının önüne başka bir alternatif koyulmak zorunda olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Tek çözüm yolu federasyondur derseniz ve Rumların keyfini beklerseniz, halk endişe eder” diyerek, bir alternatif ortaya konularak, halka bir umut verilmesi gerektiğini söyledi.

Bütçede Milli Arşiv kalemine ayrılan paranın yeterli olmayacağını düşündüğünü ifade eden Arıklı, Maliye Bakanı’nın önümüzdeki yıl bu konuyu dikkate almasını istedi.