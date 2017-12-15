“İKTİDARA TALİBİZ”: Arıklı: YDP KKTC’nin partisidir. İktidara talibiz. Aramızda her kesimden, kökenden, mezhepten adaylar var. Halktan kendilerine bir şans vermesini rica ediyoruz, denenmişleri denemekten vazgeçmeleri gerektiğini düşünüyoruz, mevcut siyasi partilere bir ders vermelerini ve yenilere yönelmelerini istiyoruz

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, geçtiğimiz yıl kurulduğunu ancak öncesinde de Yeniden Doğuş Hareketi olarak sahada olduğunu ve halkla kucaklaştığını kaydetti.

Erhan Arıklı, 7 seçimin sürpriz sonuçları olacağına inanç belirterek, “7 Ocak önemli bir gün. Halkın kendisini belli bir süre yönetecek olan tercihini yapacağı gün. Seçim sonucunun sürpriz partisi de YDP olacak” dedi.

Seçim sistemini de eleştiren Arıklı, karma oy sisteminin siyaseti ve ideolojileri öldüren bir sistem olduğunu savundu.

Erhan Arıklı, “YDP Türkiye kökenli vatandaşların partisidir” söylemlerine de açıklık getirdi.

Arıklı, “YDP ezilen kesimin sesidir ve Demokraside esas olan temsiliyettir. Meclis’te her kesimin sesi olmalıdır. Bu kadro da YDP’nin milletvekili aday kadrosudur” diye konuştu.

“Karma oy sistemi ihaneti doğuruyor”

Erhan Arıklı, Radyo Havadis’te dün sabah Hüseyin Ekmekçi’nin konuğu oldu. Seçime yönelik partisinin çalışmalarını ve ideolojilerini anlatan Arıklı, sosyal medya üzerinden halkın sorularına da yanıt verdi.

Arıklı, seçim istemine yönelik değerlendirmesinde karma oy sisteminin siyaseti öldüren ve ideolojiyi en önemli öğelerden bir tanesi olduğunu savundu.

Arıklı, “Karma oy sistemi milletvekilini daha yolun başında en yakın arkadaşına kazık atmaya, kendi partisine kazık atmaya zorlayan bir sistemdir. Çünkü seçilebilmek için daha fazla tik almak zorundasın ve bu anlayışla milletvekili adayı ihanete sevk ediyor. Devamında da ihanetten kaçınmıyor” diye konuştu.

Şuandaki parlamenter sistemde kişilerin değil partilerin önemi olduğunu öne süren Arıklı, “Çünkü partiler herhangi bir konuda grup kararı aldıklarında milletvekilleri ona uymak zorundadır. Onun için partileri, ideolojilerini, söylemlerini, seçim bildirgelerini tartacaksınız, söylemlerine bakacaksınız ve partilerin duruşuna göre karar vereceksiniz” dedi.

“Toplum sözleşmesi imzalayacağız”

Erhan Arıklı, ülkede birçok sorun olduğunu ve YDP’nin bu sorunlara ve çözümlerine yönelik 80 sayfalık bir seçim bildirgesi hazırladığını söyledi.

80 sayfalık seçim bildirgesindeki tüm maddelerin önemli olduğunu söyleyen Arıklı, ancak 12 maddenin çok önemli olduğunu ve bu 12 maddeyi içeren bir sözleşme hazırladıklarını belirtti.

Arıklı, bugün YDP’nin aday tanıtım şöleninde bu 12 maddenin yer aldığı toplum sözleşmesini de noter huzurunda imzalayacaklarını belirtti.

“Koalisyonu şartlı kurarız”

Erhan Arıklı, ‘Koalisyon konusunda yaklaşımınız nedir?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Koalisyon yapmaya mecbur kalırsak, koalisyon ortağımıza ‘Biz halk ile toplum sözleşmesi yaptık, bu toplum sözleşmesine göre biz vatandaşa söz verdik. 3 yıl içerisinde bu 12 maddeyi yerine getirmezsek milletvekili görevimizden istifa edeceğimizi söyledik. Bunları yapmamızı izin verirseniz koalisyona gireceğiz’ diyeceğiz. Eğer izin verirse gireriz vermezse de ‘Yolunuz açık olsun’ deriz.”

“Ülkeye girişlerde denetim esastır”

Erhan Arıklı, ‘KKTC’ye kimlikle girişe nasıl bakıyorsunuz?” sorusuna ise “Pasaport veya kimlik… Ülkeye ne ile giriş yaptığı değil, neden geldiği, kendisini kimin karşılayacağı, cebinde ne kadar parası olduğu ve nerede kalacağı önemlidir” diye cevap verdi.

“Kıb-Tek ve Telekomünikasyon sistemini, limanları özelleştireceğiz”

Erhan Arıklı, partisinin vizyonunu ve parlamentoya girmeleri halinde hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri anlattı.

Arıklı şunları söyledi: “KKTC’de 25 yılı aşkın süredir yaşayan ev hanımlarını emekli yapacağız. Ziraat Bankası ile yapılacak kredi anlaşması ile bu kadınlar prim borcunu ödeyebilecek, emekli olabilecek. İktidara geldiğimizin hemen ertesinde ülkemizde yaşayan 14 bin 500 civarında olan ev hanımını emekli etme şansına kavuşturacağız. Bu hanımlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aracılığı ile emeklilik hakkını kazandıracağız.

Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde Maraş’ı sahiplerinin hizmetine açacağız. Bu uluslararası hukuka da uygun. Buna Türkiye’nin ve askerin de itirazı yok. Günün sonunda müzakereler neticeye ulaşacak ve Maraş verilecekse, halkın da onayından geçerse o zaman verilir veya Vakıflar haklarını uluslararası mahkemelerde arayacaksa veya uluslararası mahkemeler vakıfların hakkını teslim edecekse Mal Tazmin Komisyonu çalışacak ev yapan Rumlar tazminatını verecek, malının sahibi olacak. KKTC’de oteller kara listede ancak Maraş’taki oteller kara listede olmayacak. Biz bunu ortaya attıktan sonra Maronit açılımı gündeme getirildi, büyük ihtimalle Maronit açılımı Maraş’ın ön hazırlığı olarak düşünüldü ve şuanda Maronitler için çalışmalar yapılıyor. Maronitler nasıl dönüyorsa Maraşlılar da gelebilir ve orayı derhal iskana açabiliriz. Bu olursa da sadece Maraş ve Mağusa değil tüm ülke ekonomisi ciddi şekilde canlanacak. Emirnameleri süratle kaldıracağız ama hoyrat bir yapılaşmanın önüne geçmek için de süratle imar planları çıkartılacak. Faiz Yasası’nı geçireceğiz. Faizin ana parayı geçmesine engel olacağız. Çalışanların da tüketicinin de haklarını koruyarak Kıb-Tek’i, Telekomünikasyon sitemini ve Limaları altın hisse formülü ile özelleştireceğiz. Üçlü kararnameleri kaldıracağız. Bunu yaparken şunu da yapacağız; herhangi bir siyasi atama ile bir noktaya gelen bir kişi, görevden alındıktan sonra eski görev yerine dönecek ama eski görev yerine dönerken de bu süre zarfında kaybettiği tüm özlük haklarını da alacak. Balıkçılığı teşvik edeceğiz, et ve balık kurumunu kuracağız. Et fiyatlarını denetim altına alacağız. Kırsal kesimlerde konut yapacağız. 5 yılda 5 bin tane konut yapacağız, bu hususta TOKİ ile görüştük. 10 bin TL peşinat, bin TL taksitle gençleri konut sahibi yapacağız.