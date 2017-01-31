Arıtılmış su tarımın hizmetinde

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Dairesi arasında, Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden tarımsal amaçlı su temini sağlanması maksadı ile bir işbirliği protokolü imzalandı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık’ın imza koyduğu protokol ile bölgedeki çiftçilerin tarımsal amaçlı su ihtiyacı Lefkoşa Yeni Atıksu Arıtma Tesisi’nden temin edilen arıtılmış suyla karşılanacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Yeni Atık Su Arıtma Tesisi’nin dünyanın sayılı modern tesislerinden biri olduğunu söyledi. Lefkoşa Atık Su Arıtma Tesisi’nden çıkan artıtılmış su ve gübrenin tarımsal alanda verimli kullanılmasının uzun bir zamandır gündemlerinde olduğunu belirten Başkan Harmancı, söz konusu suyun kullanılmasına yönelik olarak DÜÇ Dairesi ile bir uzlaşı sağlanmış olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Söz konusu protokol ile birlikte arıtma tesisinden çıkan suyun tarımsal sulama amaçlı yeniden kullanılacağına vurgu yapan Başkan Harmancı, bunun sonucunda ayda 150 bin metre küplük suyun ülke tarımında kullanılabilmesinin önünün açılacağını söyledi. “İmzalamış olduğumuz bu protokol ile ayrıca belediyemize bir gelir kapısı açmış oluyoruz.Diğer bir hedefimizde ilerleyen süreçte tesisden çıkan kaliteli gübrenin de ülke tarımının kullanımına sunulmasıdır.Bununla ilgili de çalışmalarımız sürmektedir” diyen Başkan Harmancı, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

DÜÇ Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık ise yaptığı konuşmada, LTB ile DÜÇ Dairesi arasında imzalanan protokolün çok önemli ve devrim niteliğinde bir protokol olduğunu söyledi. Özuyanık, elde edilecek olan suyun ülke tarımı açısından çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.