Arkadaşlık Gemisi...

Arkadaşlık, aslında kolay gibi görünse de tanımlaması zor bir ilişkidir. İyi arkadaşlık tabii ki tanımlamak istediğim.

Sahte olanından değil! çıkara dayalı olanından değil!

Anlatmak istediğim arkadaşlık; yalansız, hilesiz, programsız, öyle kendiliğinden gelişiveren bir bağdır arkadaşlık ilişkisi. Bir sürü ortak özelliklerle, ortak alışkanlıklarla, ortak yaşanmışlık ya da yaşanacaklarla dopdolu olanından bahsediyorum.

Nitelikli diye birini arkadaş olarak seçemeyiz. Her zaman kazançlı çıkacağımız bir alışveriş değildir arkadaşlık. Öyle arkadaşlıklar vardır ki… Sürebilmesi için belki sürekli kaybetmemiz gerekebilir. Bu kaybedişlerin verdiği anlam, çoğu zaman kazanacaklarımızdan daha doyurucu ve daha zengin olabilir.

‘’İyi dostu olanın aynaya gereksinimi yoktur ‘’ demiştir. Mevla’na Celâlettin Rumi

‘’Bana arkadaşını söyle. Söyleyeyim sana kim olduğunu’’ der atalarımız.

Peki, kimdir arkadaş?

Birini görmek size iyi geliyorsa,

Onu dinlemek size keyif veriyorsa,

Ya da sizi dinlediğini hissediyorsanız,

Ona çok şeyi anlatmakla rahatlıyorsanız ve anlattıklarınızın sadece onda saklı kalacağına inanıyorsanız.

Çirkinliği, aptallığı onu küçümsemenize yol açmıyorsa,

Onun güzelliği, başarıları gurur duymanızı sağlıyorsa,

Onunla abuk sabuk konular hakkında bile sohbet edebiliyorsanız,

En basit ve ayni şeylere birlikte gülebiliyorsanız,

Onu sık sık arama gereği duyuyorsanız,

O aklınıza geldiğinde, yüzünüze gülümseme ve içinize bir rahatlık hissediyorsanız,

Bir haber aldığınızda ya da sevinç ve üzüntünüzü hemen onunla paylaşıyorsanız,

Yeni düşünce arayışında olduğunuzda, ona danışma ihtiyacı duyuyorsanız,

Bir fincan kahvenizi yudumlarken ‘’keşke oda yanımda olsaydı’’ diyorsanız,

Bir yoğunluğunuz veya sıkıntınız olduğunda, çağrılmadan geliyorsa…

En sert eleştirileri ona yapabiliyor, ayni şekilde siz de o eleştirileri aldığınızda hep iyi niyet çerçevesinde olduğundan eminseniz,

Arkadaşınızın bir derdi olduğunda, onunla ayni dertleniyorsan,

Ya da onun bir yeri ağrıdığında sende o ağrıdan payına düşeni yaşıyorsan…

Başka diyecek bir şey yoktur… O kişi sizin arkadaşınızdır.

Onun zeki ya da aptal, iyi ya da kötü, yetenekli ya da beceriksiz, kaba ya da nazik, güzel veya çirkin, engelli ya da sağlıklı, ünlü veya sıradan, Müslüman, Hristiyan ya da Yahudi olmasının hiçbir önemi yoktur. Yeter ki masumiyet, saflık, samimiyet yok olmasın. Masumiyet ve merhamet çok önemlidir. Çünkü arkadaşlık,

İki kişinin birbirini masumiyet ve merhamet sınırları içinde etkileyerek çocuklaşabilmeleridir.

Arkadaşlık gemisinin yükü; sevgi, hoşgörü, sadakat, güven, yardımlaşma ve fedakârlıktır. Bu gemiye haset, art niyet, kin, riya, yalan, ihanet, çıkarcılık gibi defolu ürünler alınmaz. Arkadaşlık gemisine her insanın binebilmesi ümidiyle…

Sevgilerimle