HABER KIBRIS

Artık evde parti yok

Eser Yenenler’in evindeki partinin haber olmasından sonra yollarını ayıran Murat Boz ve Aslı Enver, barıştı. İkili önceki gün Emirgan’daki Gizli Kalsın adlı mekandaydı.

05/07/2017

Artık evde parti yok
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Biliyordum barışacaklarını

Aynı saatlerde Eser Yenenler ise Bebek’te objektife takıldı. Yenenler, Boz ve Enver’in barışmasıyla ilgili “Ben rahattım zaten, biliyordum barışacaklarını. Çok sevindim ikisi adına” dedi.

Artık evde parti yok

Başımıza neler geldi

Ünlü oyuncunun, “Evinizde tekrar bir parti vermeyi düşünür müsünüz?” sorusuna yanıtı ise şu oldu: “Yok abi, parti işlerini bitirdik. Bir kere yaptık, başımıza gelenleri gördünüz.”  

Artık evde parti yok 

Aynı mekan

Murat Boz ve Aslı Enver, önceki akşam Gizli Kalsın’daydı. Ünlü şarkıcı birkaç hafta önce aynı mekanda Eser Yenenler ve Nihal-Bahar Candan kardeşlerle geç saatlere kadar eğlenmiş, parti Yenenler’in evinde devam etmişti. Partinin basına yansımasından sonra yollarını ayıran Boz ile Enver, kısa süre önce barıştı.



TAGS: Eser Yenenler, Murat BOZ, Aslı Enver
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