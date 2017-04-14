Artık liderlik şart

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, müzakere süreci ile birlikte, Kıbrıs Türk basınından sadece Havadis’e konuştu. Eide, zamanla birlikte, biraz güven ve motivasyonun da kaybolduğunu söyledi

SÜREÇ ENERJİ İSTİYOR: Eide: Bir şey kayıp. Bir şey sanki bir ara kayboldu. Yani, biraz güven, ama ayni zamanda bana göre biraz da motivasyon kayboldu. Süreç enerji istiyor, daha çok enerji. Sırf toplantı olsun diye toplantı yapmak çok anlamsız bir şey

KARAMSAR DEĞİL AMA: Eide: Bazen fazla iyimser olduğum için eleştirildim, bu saf olduğum için değildi. Bu o ortaklığı görebildiğim içindi. Simdi o ortaklığı o kadar göremiyorum diye o kadar da iyimser değilim. Ama karamsar da değilim, sadece iyimserliğim biraz derecelendi

DÖNÜM NOKTASI: Zamanın iyi kullanılması gerektiğini söyleyen Eide, “duraksama ya da düşünmeye” fırsat olmadığını kaydetti. Eide, “Duraksayarak, düşünerek daha iyiye gidilmez. Ve simdi bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz” mesajı verdi

LİDERLERE MESAJ: Eide: Liderlerin sürekli meseleleri atlamaya, ‘devam edelim, bunu geçelim’ demeye eğilimli olduğunu gördük. Bu eğilim sonlara doğru daha da önemli olmaya başladı. Bunlara birbirine bağımlı şeyler gibi yaklaşmak gerek. İki lider de o hissi geride bırakmalı

ROLÜM BELLİ: Eide: Farklı bir rol oynamayacağım, liderler bunu istemiyor. Bu olabilirdi ama böyle bir şeyde anlaşılmadı. Ben iki tarafın da benden beraber yapmamı istediği şeyleri yapabilirim sadece. Elimden geldiği kadar yardım etmeye çalışacağım

Haberin tamamı Havadis'te