Asena Atalay: Caner'in haberini sunmam



Eski eşinin evlilik haberini okumak istemeyen Asena Atalay'dan yapımcıya özel rica...

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi.

Magazin gündemini 3 gündür meşgul eden haber futbolcunun eski eşi Asena Atalay'ın da gündemine geldi. Asena, geçen Ocak'ta boşandığı Caner Erkin'in haberini sunucusu olduğu programda okumak istemedi.Bunu sözleşmeli olduğu yapımcıya iletti.

Asena Erkin, "Oğlum Çınar'ın mutluluğunu tabii ki isterim. Bir sorunum yok ama Caner'in haberini mümkünse sunmak istemiyorum" dedi.

Bunun üzerine evlilik haberi Asena'nın sunduğu bölümlerden çıkartılıp, programın 'magazin turu' bölümüne alındı.

Asena boşandıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söylemişti: Caner gün gelir aşık olabilir ama programda bu haberi sunmam.