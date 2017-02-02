Asena Atalay'a Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme

SÜLALE BOYU GÖNDERME

Asena Atalay'ın Caner Erkin'e açtığı dava sonrası sessiz kalan Şükran Ovalı, patladı! Güzel oyuncu, Sezen Aksu'nun şarkısındaki 'Yetmedi kaynanası, ebesi, dedesi' sözleriyle video çekip Atalay Ailesi'ne taşını attı.

Oğulları Çınar'ın nafakasını ödemediği gerekçesiyle eski eşi Caner Erkin'e 451 bin liralık icra takibi başlatan Asena Atalay'a futbolcunun eşi Şükran Ovalı'dan şarkılı gönderme…

Erkin, "Oğlumuza bakmıyor" diyen eski eşinin akıl sağlığından yoksun ve evli oldukları dönemde 3. kişilerle birlikte olduğunu açıklayarak suçlamaları yalanladı. Bugüne kadar sessizliğini koruyan Şükran Ovalı ise önceki gün yaptığı paylaşımla Atalay'a hem gönderme yaptı hem de eşi Caner Erkin'le mutluluğunu gözler önüne serip golünü attı.

"AH NE YANDINIZ..."

Eşiyle arabada Sezen Aksu'nun son albümünü dinlerken çektiği videoyu instagram'da paylaşan güzel oyuncu, şarkı seçimiyle dikkat çekti.

Ovalı, Aksu'nın şarkısının "Ne çok biliyorsunuz / Vıdı vıdı bayılıyorsunuz / E sizin de işiniz bu / Bir nevi çalışıyorsunuz / Boşuna mı vurdu çenenize / Ah ne yandınız / Yetmedi bir de çoluğu çocuğu / Kaynanası, görümcesi / Ebesi, dedesi, atası /Yedi ceddi, bütün sülalesi" şeklindeki sözlerini paylaştı.