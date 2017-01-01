Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde ‘asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkması için çalışma yaptıklarını’ açıklaması vatandaşı heyecanlandırsa da dövizin TL karşısındaki değer kaybetmesi bu sevinci yarıda bıraktı

Başbakan Özgürgün’ün geçtiğimiz günlerde asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerine çıkması için çalıştıklarını açıklaması üzerine Yeni Bakış sokaktaki vatandaşın nabzını tuttu.

2 bin TL’nin yeterli olmadığını savunan Nadalya Göksay isimli vatandaş, bu çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu paranın da bir aile için yeterli olmadığını kaydetti. Hele ki çocuk okutanlar için bu rakamın imkansız olduğunu kaydeden Göksay, kiraların dövize endeksli olmasının kendilerini oldukça zora soktuğunu söyledi. Göksay, “Bu düşünce kötünün iyisidir” dedi.

1 asgari ücretin 1 kira demek olduğuna dikkat çeken Orçun Ersoy isimli vatandaş da “Şu anki asgari ücret hiçbir şeye yetmiyor. Hükümetin açıklamaları gerçeği yansıtıyorsa 2 bin TL eski asgari ücrete göre biraz rahatlama sağlasa da yine de yeterli olmaz. Ev kirası ödeyen bir aile için asgari ücret sadece kiraya gidiyor zaten” diye sitemde bulundu.

Yeni yıl öncesi hükümet kanadından gelen asgari ücretin 2 bin TL ve üzeri olacağı açıklaması vatandaşı umutlandırsa da vatandaş, döviz karşısında eriyen TL, konut kiralarının yüksekliği, hayat pahalılığının gün geçtikçe arttığı ve sosyal devlet anlayışının yerleşmediği KKTC’de yeterli olmayacağı görüşünde.

“Asgari ücrette ön görülen 2 bin TL bu hayat pahalılığında Kıbrıs’ta kimseye rahatlama getirmez. Şu andaki asgari ücret asgari değil, sefalet ücreti. İnsanlar karnını doyuruyorsa şükür ediyorlar” diyen vatandaş, ön görülen miktarın yeterli olmadığı görüşünde.

Kaynak: Özlem Çimendal - Yeni Bakış / HABERİN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



