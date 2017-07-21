Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Kez Toplandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017’nin ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner başkanlığında ikinci kez toplandı.

Toplantıda, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Erçin Tekakpınar, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ve işçi tarafını temsilen Hür-İş Federasyonu Temsilcisi Yakup Latifoğlu ve tarafların diğer üyeleri yanında Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan temsilciler katıldı.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında saat 10.00’da başladı.

SANER: “İLK TOPLANTIDAN BU YANA GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRDİK”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, toplantının başında basına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftalarda bir toplantı yapıldığını anımsatarak, bir önceki toplantıdan bu yana geçen süre içinde kendilerine aktarılan görüşleri değerlendirdiklerini söyledi.

2017’de 2’ci, göreve geldiklerinden bu yana ise 3’üncü defa Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplandığını ifade eden Saner, hükümet olarak bir taraf artış alırken, diğer tarafın artış almamasının haksızlık olacağı düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Benzer işleri yapan kişilerin aynı artışlardan faydalanmasının önemine işaret eden Saner, özel sektördeki istihdamın desteklenmesinin de gerekliliğine işaret etti.

“ÖZELDE İSTİHDAM ÖZENDİRİLMELİ… ÖZELİN DE AYRICALIKLARI OLMALI… ÇALIŞMALARI YAKINDA AÇIKLAYACAĞIZ”

Hükümet olarak özel sektördeki istihdamın özendirilerek, devletin ayrıcalıklarından farklı olarak, özelin de ayrıcalıklarının olması gerektiğine olan inançlarını vurgulayan Saner, Bakanlık olarak özel sektörde istihdamın desteklenmesi için yaptıkları çalışmaları kısa süre sonra açıklayacaklarını belirtti.

Saner, toplantıdan güzel bir sonuç alınmasını temenni etti.

AROĞLU: “ÖNERİLERİ TALEP ETTİK”

İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu da, asgari ücretle ilgili çağrıdan sonra ilk toplantılarını bir süre önce yaptıklarını anımsatarak, toplantıya çağrılan kesim olarak gerek devletin, gerekse işçi sendikalarının önerilerinin ekonomik verilerle desteklenerek kendilerine iletilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Şu ana kadar bu taleplerinin karşılanmadığını belirten Aroğlu, dolayısıyla bugünkü toplantıdan herhangi bir sonuç alınması gibi bir beklentilerinin bulunmadığına işaret etti.

Bugünkü toplantı için çağrının çarşamba günü mesai bitiminden sonra yapıldığını ifade eden Aroğlu, buna rağmen kendilerinin hiçbir mazeret iletmeden, tam kadro olarak toplantıya katıldıklarını, bu müzakereleri her zaman ekonomik akla göre görüşmeye, konuşmaya ve sonuçlandırmaya hazır olduklarını belirtti.

“ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN SİYASET ARTIK BIRAKILMALI”

Önceliklerinin asgari ücret üzerinden siyaset yapılma sisteminin artık bırakılması gerektiğine işaret eden Aroğlu, bunun yerine ekonominin büyümesi, refahın artması ve hukukun çalışması için ülkenin cazibe merkezi haline getirilmesi gerektiğini ve bunlar için yapılacaklara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Fiyat ve ücretleri arttırma politikası yerine, ülkenin cazibe merkezi olabilmesi için gümrük, stopaj, KDV, her türlü vergi harçlarının sistemli bir şekilde düşürülerek, daha cazip bir ülke olmasının ele alınması gerektiğine dikkat çeken Aroğlu, tüm bunların ülkenin rekabet gücünün arttırılması açısından önemini vurguladı.

Aroğlu, bugün görüşlerini ortaya koyduktan sonra, oy birliği ile bir sonuca ulaşma arzusunda olduklarını dile getirdi.

LATİFOĞLU: “BİZİM İÇİN ASLOLAN EMEĞİYLE GEÇİNENLERİN MUTLU, HUZURLU, REFAH İÇİNDE BİR YAŞAM SÜRMESİ”

Hür-İş Federasyonu Temsilcisi Yakup Latifoğlu ise bugün ikinci toplantının yapıldığına işaret ederek, toplantı çağrısının biraz acil yapılmasına rağmen toplantıya katıldıklarını söyledi.

“Bizim için aslolan ülkede emeği ile geçinenlerin mutlu, huzurlu ve refah içinde bir yaşam sürmeleridir” diyen Latifoğlu, bunun için asgari ücretin artması için sürekli zorlamalar ve çağrılarda bulunduklarını kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün “iyi bir artış yapılacağı” yönünde söylemleri bulunduğunu ifade eden Latifoğlu, bugün çağrının hükümetten geldiğine işaret etti ve toplantıdan çalışanların yüzünü güldürecek bir rakamın çıkması temennisinde bulundu.

Toplantıdan çıkacak sonucun oy birliği olması arzusunda olduklarını söyleyen Latifoğlu, ancak oy birliği olsun diye çalışanların emeğinin karşılığını almalarının önüne de bir engel koymamaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.

Asgari ücret 1 Şubat’tan beri aylık brüt 2 bin 20 TL, net ise 1757 TL olarak yürürlükte bulunuyor.