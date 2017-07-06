Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı

Temmuzdan itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek amacıyla bu sabah yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplantısı sona erdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bir saat süren toplantıda, taraflar, şubat ayından itibaren gelinen durumu değerlendirdi ve görüş alışverişinde bulundu.

Komisyon, işçi ve işveren taraflarının uzlaşısıyla iki tarafın önerilerinin yeniden değerlendirilmesi ve en kısa sürede yeniden bir araya gelinmesi yönünde karar aldı.

TEKAKPINAR: “DEĞERLENDİRME TOPLANTISI OLACAK”

Tekakpınar burada yaptığı konuşmada, tüm tarafların hazır bulunduğu bu toplantının değerlendirme toplantısı niteliğinde olacağını kaydetti.

Tekakpınar, şartların değerlendirilmesinin ardından önümüzdeki günlerde 2017 yılı ikinci asgari ücretinin tekrardan saptanacağını belirtti.

LATİFOĞLU: “GERÇEKÇİ OLUNMALI”

2017 bütçesinde öngörülen 12 aylık enflasyon rakamının ilk altı ayda yakalandığını belirten Hür-İş Federasyonu yetkilisi Yakup Latifoğlu ise, bunun alım gücünün ne kadar eridiğinin göstergesi olduğunu kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün iyi bir artış vermek üzere toplantı yapılacağını söylediğini kaydeden Latifoğlu, enflasyon oranı kadar bir artış için masaya gelinirse bunun artış değil kayıpların yerine konması anlamına geleceğini dile getirdi.

Taleplerinin iyi bir artışla, asgari ücretlilerin rahatlatılması olduğunu belirten Latifoğlu, taraflara konuyu değerlendirirken daha gerçekçi olmalarını istedi.

AROĞLU: “EKONOMİK AKLA UYGUN ADIMLARIN DESTEKÇİSİYİZ”

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Araoğlu ise, ülke insanının mutlu, huzurlu ve refah içinde yaşaması arzusunda olduklarını dile getirdi.

Aroğlu, bu çerçevede ekonomik akla uygun şekilde atılacak her adımın destekçisi olduklarını kaydetti.

2017 yılının ilk asgari ücreti, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; saatlik 11.65 TL, günlük 93.23 TL, haftalık 466.15 TL ve aylık 2020 TL olarak belirlenmişti.

KAsgari Ücret Tespit Komisyonu 5 işçi, 5 işveren ve 5 de devlet temsilcisinden oluşuyor.