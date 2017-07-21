Asgari Ücrete 155 liralık artış!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı eski hizmet binasında yer alan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Başkanı Bakanlık Müsteşarı Erçin Tekakpınar, işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu ve heyeti, işçi tarafını temsilen HÜR-İŞ Federasyonu temsilen eski Başkanı Yakup Latifoğlu ve heyeti, devleti temsilen de Başbakan Yardımcılığı ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile DPÖ temsilcileri katıldı.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

Yeni asgari ücret, yüzde 7.65 (155TL) artış ile brüt 2175 TL, net bin 901 TL olarak belirlendi.