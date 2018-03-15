Asgari Ücrete Basın-Sen'den tepki

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir yaptığı yazılı açıklamada, hükümetten ayrıca hayat pahalılığını aşağıya çekecek tedbirlerin hayata geçirilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının derhal değiştirilerek işçilerin de bu komisyonda temsil edilmesine kapı açılması, özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirecek yasanın en erken sürede Meclis’ten geçirilmesi ve nüfus politikasının gözden geçirilerek kendi kendine yeten bir sınırlama getirilmesi için gerekli adımların derhal atılması taleplerinde bulundu.

Kişmir, “Tüm bu adımlar eş zamanlı atılmadığı sürece ve sadece makyaj niteliğinde adımlar atıldığı müddetçe bu sorun ortadan kalkmayacaktır ve emekçiler bu topraklarda sömürülmeye devam edecektir” iddiasında bulundu.



Hükümet erken adım atma anlamında kaynak sıkıntısı çekiyorsa, önce kendi maaşlarından, ardından da bakanlıklarının yetkisi altında bulanan izaz-ikram ve örtülü ödenek kalemlerinin iptalinden başlayabileceğini belirten Kişmir, “Örneğin Başbakan ve bakanlar önümüzdeki ayın başından itibaren brüt 2 bin 365 TL maaş alarak görevlerini sürdürmeye devam edebilir. İnanınız gerisi kendiliğinden gelmeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.



Kişmir, “bir tarafta asgari ücretin 5-6 katı maaş alan hükümet yetkililerinin, diğer tarafta hükümet yetkililerinin aldığı maaşın 5-6 katı kadar aylık kâr yapan iş insanlarının ve öteki tarafta da özel sektörde tek örgütlü yeri olmayan sözde işçi temsilcilerinin bulunduğu bir masadan emekçilere insanca bir yaşam sağlayacak adaletli bir sonucun çıkamayacağının ortada olduğu” görüşünü belirtti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler’in iyi niyetli olduğunu ifade eden Kişmir, sadece iyi niyetli olmanın önceden ortaya konan hedeflerin hayata geçirilmesi için tek başına yeterli olmadığını kaydetti.



“Açın halinden tokun anlamadığı gerçeğini her Asgari Ücret Komisyonu toplantısının ardından bizlere hatırlatıyorsunuz” ifadelerini kullanan Kişmir, “siyasilerin iki dudağının arasından çıkan sözlerin hayatın gerçeklerine tam ters olarak yansıdığını” savundu.