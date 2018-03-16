Asgari Ücretten Kimse Memnun Değil

BAKAN ÇELER, EMEKÇİ MASADA YOK

Zeki Çeler, asgari ücretin belirlenme şeklinin yanlış olduğunu ve asgari ücretle geçinen emekçilerin bu komisyonda yer alması gerektiğini belirtti.

Herkesin elini taşın altına koyarak, asgari ücret belirleme şeklinin değiştirilmesine katkı koyması gerektiğini kaydeden Çeler, bu konuda bakanlık olarak çalışma başlattıklarını söyledi

TÜRK-SEN, ASGARİ ÜCRETE İTİRAZ EDECEK

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), yeni asgari ücretle 4 kişilik ailenin insanca yaşamasının mümkün olmadığını iddia ederek, itirazda bulunacağını açıkladı.

HÜR-İŞ: “ZEKİ ÇELER DERHAL İSTİFA ETMELİDİR”

Yeltekin, 2 bin 175 TL brüt asgari ücrete 190 TL brüt artış yapılmasının hükümetin başlıca sorunu olması gerektiğini kaydederek, Başbakan Tufan Erhürman’ı bu konuya müdahil olmaya çağırdı.

BASIN SEN TEKRAR BELİRLENMELİ

Basın-Sen Başkanı Ali Kişmir, hükümetten ayrıca hayat pahalılığını aşağıya çekecek tedbirlerin hayata geçirilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının derhal değiştirilerek işçilerin de bu komisyonda temsil edilmesine kapı açılması, özel sektörde sendikalaşmayı zorunlu hale getirecek yasanın en erken sürede Meclis’ten geçirilmesi ve nüfus politikasının gözden geçirilerek kendi kendine yeten bir sınırlama getirilmesi için gerekli adımların derhal atılması taleplerinde bulundu.

“ÖZEL SEKTÖRÜN SENDİKASIZLIĞI TEMEL VE ÖNEMLİ BİR SORUN”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, asgari ücret belirlenirken tespit komisyonunda özel sektör emekçilerini temsil eden bir sendikanın bulunmayışının ve özel sektörün sendikasızlığının “temel ve önemli bir sorun olduğunu” belirtti.