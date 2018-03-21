Asım Akansoy: Vatandaşlık politikası net olmalı

CTP Milletvekili Asım Akansoy, Merkez Cezaevi’nin kapasitesinin 300 olmasına rağmen her yıl aşıldığını, şu andaki tutuklu ve hükümlü sayısının 500’ün üzerinde olduğunu söyledi.

Akansoy, Türkiye’den alınan merkezi cezaevi projesinin özgür bir düzen yaratacak şekilde yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti.

Vatandaşlık yasasının çıkarılmasının hükümetin görevleri arasında olduğunu ve ivedilikle çıkarılması gerektiğini söyleyen Akansoy, bu konuda kadük olan tasarıların bulunduğunu, yeni vatandaşlık yasası yapmaya hazır olduklarını çünkü ne yapacaklarını bilir durumda olduklarını söyledi. Vatandaşlık politikasının net olması gerektiğini söyleyen Akansoy, bugünkü yasasının yetkiyi siyasetçinin iki dudağının arasına verdiğini söyledi.

Akansoy, yeni vatandaşlık yasasında ülkede doğan, ilk orta ve lise eğitimini ülkede alan ve kültürünü benimseyen genç nüfusun vatandaşlığına öncelik verilmesi gerektiğini, ekonomik getiri sağlayacak şahsiyetlerin belli kriterler içerisinde vatandaşlık kapsamın alınabileceğini söyledi. Akansoy, Şehir Planlama Dairesi’nin çok tartışılan bir daire olduğunu, ancak ciddi sorunlarla karşılaştığını her açıdan yapısının güçlendirilmesinin önemli olduğunu, imar planları konusunda belirli bir yaklaşım belirlemek gerektiğini kaydetti. Kırsal kesim arazileri konusuna da değinen Akansoy, bugüne kadar 6 bin 500 civarında arsa dağıtıldığını bunların bin 800’üne konut yapıldığını, yaklaşık 5 bin arsanın atıl durumda olduğunu söyledi.

Akansoy, muhtarların statülerinin geliştirilmesiyle ilgili olarak son 20 ayda hiçbir adım atılmadığını, muhtarların bir çok sorunları olduğunu kaydetti.

Akansoy, yurt dışındaki insanlara seçme hakkı verilmesinin tartışılması gereken bir konu olduğunu söyleyerek, ülkede yaşayarak ülkenin sosyal ve ekonomik hayatına, üretimine katkı koyan insanların da iradelerinin korunması gerektiğine inandıklarını söyledi.