Yüzlerce ağaç yandı. Yangın helikopteri sorunu bir kez daha yakıcı bir şekilde gündeme geldi

Alevkayası yolu ile Kalavaç köyü arasında bulunan ormanlık arazide dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dik yamaçlarda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle Kalavaç köyüne doğru yol aldı. Bölgede aralarında asırlık zeytin ağaçları ve çam ağaçları da bulunan yüzlerce ağaç yanarak kül oldu. Arazinin dik ve ulaşılamaz olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale edemedi.İtfaiye ekiplerinin çaresizliği yine yangın helikopterinin gerekliğini akıllara getirdi.

Yangın Helikopteri yok

Dik yamaçlarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale edemedi. Yangın bölgesine onlarca ekibin gelmesine rağmen yeterli ekipmanın ve Yangın Helikopterinin olmaması nedeniyle yangına müdahale edilebilinmesi için saatlerce beklemek zorunda kalındı. Yangın ancak düz araziye gelince söndürüldü.

Asırlık zeytin ağaçları yandı

Yangın alanında bulunan ve Kalavaç bölgesinin neredeyse simgesi haline gelen asırlık zeytin ağaçları da yangından zarar gördü. Bölge halkı büyük emeklerle yetiştirdikleri ağaçlarını kurtarmadıkları için büyük üzüntü yaşadı.

Patlama sesleri duyuldu

Kalavaç köyünün yanında bulunan Güngör atış alanından tatbikat döneminde atılan ve patlamayan top mermileri yangınla birlikte patladı. Bölgede yaşayan insanlar büyük korku yaşadı

Kaynak:HAVADİS