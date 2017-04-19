‘Aşk Çeşmesi’ne para aktı
19/04/2017
Birçok aşk filmine konu olduğu için Türkçe'de, 'Aşk Çeşmesi' olarak da anılan Roma'daki ünlü Trevi Çeşmesi, 'dünyanın en ünlü çeşmesi' unvanının hakkını veriyor. Tarihi çeşmeye geçen yıl 1 milyon 400 bin euro tutarında bozuk para atıldığı belirtildi.
Roma’yı her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulmak ya da bu şehre tekrar geri dönebilmek gibi dileklerle şehrin havuzuna bozuk para atar.
İtalyan basınında ‘Trevi Çeşmesi Hazinesi’ başlığıyla yer alan haberlere göre, her gece çeşmeden çıkartılan bozuk paraların toplamı geçen yıl 1 milyon 400 bin euroyu buldu. Bu rakamın, 2013 yılındakinden 100 bin euro daha fazla olduğu kaydedildi.