‘Aşk Çeşmesi’ne para aktı

Birçok aşk filmine konu olduğu için Türkçe'de, 'Aşk Çeşmesi' olarak da anılan Roma'daki ünlü Trevi Çeşmesi, 'dünyanın en ünlü çeşmesi' unvanının hakkını veriyor. Tarihi çeşmeye geçen yıl 1 milyon 400 bin euro tutarında bozuk para atıldığı belirtildi.

Roma’yı her yıl ziyaret eden milyonlarca turist, gerçek aşkı bulmak ya da bu şehre tekrar geri dönebilmek gibi dileklerle şehrin havuzuna bozuk para atar.

İtalyan basınında ‘Trevi Çeşmesi Hazinesi’ başlığıyla yer alan haberlere göre, her gece çeşmeden çıkartılan bozuk paraların toplamı geçen yıl 1 milyon 400 bin euroyu buldu. Bu rakamın, 2013 yılındakinden 100 bin euro daha fazla olduğu kaydedildi.

Bu haliyle bir açık hava eseri olan Trevi Çeşmesi’nin, Roma’daki saray müzelerinin kazancının toplamından 1,1 milyon euro daha fazla kazandırdığı bildirildi.

Turistler çeşmeye para atma geleneğini sadece euro ile değil, aralarında dolar ve yen’in de bulunduğu çeşitli para birimleriyle de gerçekleştirdi.

Trevi Çeşmesi’nden toplanan paralar, bir katolik yardım kuruluşu olan Caritas vasıtasıyla yardıma muhtaçlara ulaştırılıyor.

Caritas, bu gelirin yüzde 27’sini, İtalya’nın yardıma muhtaçlar için açılan ilk bedava süpermarketine, yüzde 32’sini sosyal hizmetlere, yüzde 8’ini aşevlerine, yüzde 31’ini ise evsizlere barınma imkânı sağlanan merkezlere aktarıyor.