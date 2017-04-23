Asker üniformasıyla kışlaya saldırdılar
23/04/2017
Afganistan’ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentindeki bir askeri kışlayı basan Taliban militanları katliam yaptı. Can kaybının 140’ı bulduğu iddia ediliyor. Afganistan’da bir askeri üsse düzenlenmiş en ölümcül saldırı olabileceği söyleniyor. Saldırı sırasında Afgan askerinin bir kısmı cuma namazındaydı, bir kısmı da yemek yiyordu.
Savunma Bakanlığı Sözcücü General Devlet Veziri dün yaptığı açıklamada, ölenlerin sayısının yaklaşık 100 olduğunu açıkladı. Görgü tanıkları ise bir gün önce can kaybının 140’ı bulduğunu iddia ediyordu. Veziri, “İki intihar bombacısı, cuma namazı kılındığı sırada caminin içinde patlayıcı dolu yeleklerini patlattılar. İntihar bombacıları dahil 10 saldırgan söz konusuydu. Diğerleri çatışma sırasında öldürüldü” dedi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, medyaya yolladığı e-posta mesajında saldırının sorumluluğunu üstlendi. Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani, saldırının yaşandığı kışlaya giderken Twitter’dan yaptığı açıklamada eylemi kınadı, “Saldırganlar kafirdir” dedi.
ABD, geçen hafta DEAŞ’a karşı Afganistan’da ‘bombaların anası’ diye adlandırılan en güçlü konvansiyonel bombayı kullanmıştı.