Sizi asla terk etmeyecek bir erkeği nasıl anlayabileceğinizi biliyor muydunuz?

Erkek arkadaşınızın size aşık olup olmadığını merak ediyorsanız ve sizi terk etme ihtimali büyük oranda tedirginlik veriyorsa müjdemizi isteriz! Zira, birazdan okuyacağınız belirtileri taşıyan bir erkek, sizsiz bir dünya düşünemiyor demektir!

Üzerinizde sadece şampuanınızın kokusu olsa dahi, her daim muhteşem koktuğunuzu söylüyorsa,

Omuzlarında başınızı koyacağınız doğru yeri bulmak konusunda bir dahi olduğunuzu düşünüyorsa,

Uyurken sizi izlemeyi seviyor ve ne kadar tatlı olduğunuzu söylüyorsa,

Onu öptüğünüzde, birden dünyada olan her şey doğru gelmeye başlıyorsa,

Uzun sürede hazırlandığınızı düşünüyor ama her dafasında buna değdiğini hissediyorsa,

Dışarısı -30 derece olsa dahi gülüşünüz içini ısıtıyorsa,

Ne giyerseniz giyin, yakıştığını düşünüyorsa,

Tartışma şeklinizi seviyor, sinirli olduğunuz zamanlara bile sempati duyuyorsa,

Elleri bir şekilde hep sizi buluyorsa,

Büyük bir kavgadan sonra dahi isminizi telefonunun bildirim ekranında gördüğünde içinde oluşan o anlamsız heyecana engel olamıyorsa,

Güzel bir şey söylediğinizde sizi öpmekten kendini alamıyorsa,

Asla Terk Etmeyecek Erkek Bunları Yapıyor!

Onu sevdiğinizi söylediğinizde cevap olarak "Ben de."den fazlasını duyuyorsanız,

Ağladığınızda -konu ne olursa olsun- kendinizi kollarının arasında buluyorsanız,

Onu kırdığınızda canının acıdığını görebiliyorsanız,

Sizi kırdığında hatasını fark edip özür dilemekte bir sakınca görmüyorsa,

Sizi özlediğini söylüyorsa,

Sizi özlediğini hissedebiliyorsanız,

Asla Terk Etmeyecek Erkek Bunları Yapıyor!

Göz yaşlarınız için sizi inciten dünyayı daha fazla canınız acımasın diye değiştirmeyi düşünüyorsa, sizi ne olursa olsun seviyor, onu üzdüğünüzde dahi nefret edemiyorsa Bu adamın sizin yanınızda olmadığınız bir dünyayı düşleyemeyeceğine inanabilirsiniz. Çünkü onların dünyasına bir kere giren ve birden her şeyi olan kişisiniz siz. Onlar, sizin gözlerinize baktığında kendi ruhlarının derinliklerini izliyor ve dudaklarını hiç kıpırdatmadan milyonlarca cümle kurabiliyorlar. Kendi hayatlarının sizin kalp atışınıza bağlı tükenmekte olduğunu hissediyor ve evet, sizi seviyorlar.

Şimdi derin bir nefes alabilirsiniz, böyle bir adam tarafından asla terk edilmeyeceksiniz:)