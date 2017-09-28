Aslı Enver estetik mi yaptırdı

‘İstanbullu Gelin’ dizisinde son bölümde derin dekolteli kıyafetleri tercih ettiği gözlenen Aslı Enver’in göğüs estetiği yaptırdığı iddiasının ortaya atılmasına neden oldu.

Star TV ekranlarında yayınlanan ‘İstanbullu Gelin’ dizisinde Özcan Deniz ile birlikte boy gösteren Aslı Enver’in göğüs estetiği yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı. Murat Boz ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Aslı Enver, İstanbullu Gelin dizisindeki cüretkar sahneleriyle dikkat çekiyor.

ASLI ENVER GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMIŞ

Enver’in, dizinin son bölümlerinde derin dekolteli kıyafetler tercih ettiği gözlenirken bu değişimin altında Enver’in göğüs estetiği yaptırmış olabileceği gerçeği yatıyor. Ekran başındaki dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan bu detay Aslı Enver’in eski fotoğraflarının sosyal medyada yeniden paylaşılmasına neden oldu.