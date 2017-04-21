Aslı Enver ve Murat Boz’a şarkı sürprizi

Aslı Enver ve Murat Boz, Kuruçeşme Marina Balık’ta yemek yedi. Karşılarına çıkan hayranlarının şarkı sürpriziyle de keyifli anlar yaşadılar.

Aslı Enver ve Murat Boz, önceki akşam Kuruçeşme Marina Balık'ta yemek yedi.Yemeğin ardından mekandan el ele ayrılan aşıklar yürüyerek evlerinin yolunu tuttu.

Sahilde yürüdükleri sırada ünlü çifti gören Boz'un bir hayranı şarkıcının “Geri Dönüş Olsa” şarkısını yüksek sesle söylemeye başladı.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Boz ve Enver, hayranlarına gülümsedikten sonra yollarına devam etti.