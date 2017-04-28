HABER KIBRIS

At sevgisi ile örnek oluyor

Asya Alpler'den dikkat çeken paylaşım

28/04/2017

At sevgisi ile örnek oluyor
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Mesarya’da yoktan var ettiği Asya Atlı Spor Kulübü ile dikkatleri üzerine çeken Asya Alpler, bu alandaki girişimciliği ile de örnek oluyor.

Asya Alpler, babasından kendisine aşılanan at sevgisini, spora ve tutkuya dönüştürmeyi başararak, bu alanda örnek bir isim oldu.

Vaktinin neredeyse tamamını kendi ismini taşıyan Asya Atlı Spor Kulübü’nde geçiren Asya Alpler, geçtiğimiz günlerde, usta fotoğrafçı Kerim Belet’in objektifinin karşısına geçti.

Asya Alpler, canı kadar sevdiği atlarıyla poz verirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Alpler, bu görüntüleri de sosyal medyadaki takipçileri ile paylaştı.



TAGS: Asya Alpler, Asya Atlı Spor Kulübü
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