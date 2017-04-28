At sevgisi ile örnek oluyor

Mesarya’da yoktan var ettiği Asya Atlı Spor Kulübü ile dikkatleri üzerine çeken Asya Alpler, bu alandaki girişimciliği ile de örnek oluyor.

Asya Alpler, babasından kendisine aşılanan at sevgisini, spora ve tutkuya dönüştürmeyi başararak, bu alanda örnek bir isim oldu.

Vaktinin neredeyse tamamını kendi ismini taşıyan Asya Atlı Spor Kulübü’nde geçiren Asya Alpler, geçtiğimiz günlerde, usta fotoğrafçı Kerim Belet’in objektifinin karşısına geçti.

Asya Alpler, canı kadar sevdiği atlarıyla poz verirken, ortaya muhteşem görüntüler çıktı. Alpler, bu görüntüleri de sosyal medyadaki takipçileri ile paylaştı.