Ailesini ziyaret için gittiği Türkiye’de FETÖ/PYD soruşturması kapsamında dün gözaltına alınarak aynı gün serbest bırakılan Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, bu akşam KKTC’ye geliyor.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Atalay bugün 20.00’de Ercan’da olacak.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ın Avukatı Hakan Keş’in açıklaması da Din İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

“AĞIR BİR SUÇLAMA… TAMAMEN ASILSIZ”

Bazı medya kuruluşlarında Talip Atalay’ın FETÖ – PYD üyesi olduğuna, örgüte özel Bylock isimli programı kullandığına, yurtdışına farklı kimliklerle çıkış yapmak suretiyle örgüt faaliyetlerini yürüttüğü iddialarının yer aldığını belirten Avukat Keş, “FETÖ – PYD Terör Örgütü üyeliği suçlaması, manevi olarak son derece ağır bir suçlama olması yanında, kişinin bugüne kadar biriktirdiği her türlü kazanımı yok ettiği gerçekliğinin de unutulmaması gerekir” dedi.

Keş, Atalay’ın ne kendisinin ne de kendisine kayıtlı olup ailesinin kullandığı hatlarda bylock bulunmadığını ve bahse konu örgüte aidiyeti belirleyen diğer kriterlerden de hiçbirinin bulunmadığını, suçlamaların tamamen asılsız olduğunu kaydetti.

Atalay’ın seyahatlerde kullandığı pasaport ve kimlikle ilgili iddialar üzerine ise Keş, Atalay’ın hem KKTC hem de TC’ye ait kimlik ve pasaportları bulunduğunu, ancak çıkan haberlerin veriliş biçiminin Atalay’ın farklı kişilere ait kimlikler kullandığı ve gizlilik içinde seyahatler yaptığı şeklinde algılanmaya müsait olduğunu ifade etti.

Keş, Atalay’ın seyahatlerinde KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen resmi, geçerli kimlik ve pasaportları kullandığını ifade etti.

Atalay’ın kendisiyle ilgili bu yönde bir kararı 7 Temmuz’da öğrendiğini, bulunduğu yerel polisi davet ederek sürecin başlamasını sağladığını kaydeden Avukat Keş, “Bu yaşananlar müvekkilime yönelik açık bir operasyondur. Maalesef bylock, farklı kimliklerin kullanımı ve uzun gözaltı süresi gibi asılsız iddialar, en hafif ifadeyle Prof. Dr. Talip Atalay’ın dini lider olarak yüklendiği misyona, Kıbrıs, Türkiye ve uluslararası camiada sahip olduğu güvenilirlik ve itibara yapılmış çirkin bir saldırı olup söz konusu operasyona katkı sunmaktadır” dedi.