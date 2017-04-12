Atalay’dan “Kayıp Hilat” Açıklaması

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, Havadis Gazetesi’nin uzun süredir gündemde tutmaya çalıştığı “kayıp hilat” ile ilgili açıklama yaptı.

Atalay’ın açıklamasını aynen paylaşıyorum:

09.04.2017 günü Gazeteniz tarafından “Kayıp Hilat’ı sorguladılar, camiden atıldılar” başlığıyla birinci sayfadan verilen ve bazı internet haber sitelerince de kullanılan haber üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Lala Mustafa Paşa Cami’nde bulunan demirbaşları gösteren 1975 tarihli demirbaş listesinde (Ek-1/Ek-1a) “hilat” ya da hilata benzer bir demirbaş kaydına rastlanmamıştır. İddialara ilişkin bilgilerine başvurduğumuz kişiler de, yazılı beyanatlarında görüleceği üzere, Gazeteniz Havadis’in haberini ve haberde dile getirilen iddiaları en açık şekilde yalanlamakta, reddetmektedir.

Sizinde gönderdiğimiz eklerde ayrıntısını görebileceğiniz o beyanlarda özetle şöyle denilmektedir:

Raif Cemal Şerifoğlu (Lala Mustafa Paşa Cami Derneği Kurucusu) : Lala Mustafa Paşa Derneği Kurucularından, 1960 yılından beri Lala Mustafa Paşa Camisine gittiğini, hilat ya da tarihi değere sahip benzer bir giysiyi hiç görmediğini söylemektedir. (Ek-2)

: Lala Mustafa Paşa Derneği Kurucularından, 1960 yılından beri Lala Mustafa Paşa Camisine gittiğini, hilat ya da tarihi değere sahip benzer bir giysiyi hiç görmediğini söylemektedir. (Ek-2) Ahmet Dervişoğlu (Emekli Din İşleri Başkanlığı Kıdemli Yetkilisi) : Din İşleri Başkanlığı Emekli Öğütmeni Ahmet Dervişoğlu ise, 1974-2003 arası Din İşleri Başkanlığında görev yaptığını, sürmanşetten verilen haberde adı geçen ‘hilatı ya da benzer bir giysiyi hiç görmediğini beyan etmektedir. (Ek-3)

: Din İşleri Başkanlığı Emekli Öğütmeni Ahmet Dervişoğlu ise, 1974-2003 arası Din İşleri Başkanlığında görev yaptığını, sürmanşetten verilen haberde adı geçen ‘hilatı ya da benzer bir giysiyi hiç görmediğini beyan etmektedir. (Ek-3) İbrahim Köroğlu (Bölge Sakini) : Bölge sakinlerinden İbrahim Köroğlu ise 1953 tarihinden bu yana Lala Mustafa Paşa Camisinin cemaati olduğunu, gazetede kayıp olduğu sürmanşetten verilen hilatı ya da atkı, kaftan gibi bir giysiyi ne duydum ne de gördüm demektedir. (Ek-4)

: Bölge sakinlerinden İbrahim Köroğlu ise 1953 tarihinden bu yana Lala Mustafa Paşa Camisinin cemaati olduğunu, gazetede kayıp olduğu sürmanşetten verilen hilatı ya da atkı, kaftan gibi bir giysiyi ne duydum ne de gördüm demektedir. (Ek-4) Ali Özkalpli (Lala Mustafa Paşa Cami-Emekli İmam): 1974-1996 yılları arasında Lala Mustafa Paşa Camisinde İmam olarak görev yapan Ali Özkalpli de görev süresince tarihi bir atkı ya da başka bir giysi teslim almadığını, görevi süresince sarık ve cübbesinin ücretini kendisi ödeyerek terziye diktirdiğini beyan etmektedir. (EK-5)

Gerçek yukarıdaki gibi olduğu halde, Gazeteniz aracılığıyla olmayan bir eşya uyduran Dernek Yönetimi bu kurmaca haberle neyi örtmeye çalışmaktadır? Neden faaliyetleri sorgulanıncaya kadar bu eşyanın varlığına ve/veya kaybolduğuna dair tek bir şikayet, başvuru vs. yapmamıştır? Havadis Gazetesi olarak siz, niçin bu kadar önemsediğiniz defalarca haber yaptığınız halde, Din İşleri Başkanlığının görüşünü almaya gerek duymadınız? Gerçi Kurumumuza ilişkin çıkan haberlere bakıldığında bu durum bizi şaşırtmamıştır. Zira Havadis Gazetesinin, son yıllarda gerçeklik arayışından uzak, önyargılı, çamur at izi kalsın tarzında haber yapmayı ilkeleştirdiğini üzülerek gözlemlemekteyiz.

Malum olduğu üzere Lala Mustafa Paşa Camisi tarihi ve turistik değeri nedeniyle ülkemizde en çok ziyaretçi alan mekanlarımızdan birisidir. Ülkemizde Selimiye dışında, bu tür niteliğe sahip ikinci bir Camimiz de bulunmamaktadır. Yakın zamanlara kadar Lala Mustafa Paşa Camii Koruma ve Geliştirme Derneği, camiye gelen turistlerden camiye yardım adı altında para toplamaktaydı.

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