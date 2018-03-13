Ataoğlu:Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava soluması

Turizm ve Çevre Bakanlığı, sayıları sürekli artış gösteren motorlu taşıtlar ile gürültü kirliliğine neden olan eğlence merkezi gibi yerler üzerinde denetimlerine devam ediyor.

Turizm Ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi 09-12 Mart tarihleri arasında ülke genelinde motorlu taşıt egzoz emisyon denetimlerini gerçekleştirdi.

Lefkoşa, Gazimağusa-İskele, Girne, Güzelyurt bölgelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, kontrol edilen 71 taşıttan , 12’sinde Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Kontrolü Tüzüğü’nde belirtilen standartları sağlamadığı tespit edilerek, bu taşıt sahiplerine egzoz emisyon ölçümlerini verilen süre içerisinde yaptırmaları ve belirtilen limit değerleri sağlamaları tebliğ edildi.

Verilen süre sonunda standartlara uyulduğunu gösteren rapor sağlanmazsa, sözkonusu raporlar sağlanana kadar ilgili araçların trafiğe çıkmaktan men edilmeleri için Çevre Koruma Dairesi’nin, Polis Genel Müdürlüğü’ne talepte bulunacağı ve aylık asgari ücretin yarısı kadar idari para cezası verileceği belirtildi.

Trafikteki motorlu taşıtlardan kaynaklanan hava kirliliğini kontrol altına almak için Çevre Koruma Dairesi elemanlarınca ülkenin çeşitli güzergahlarında haftanın en az iki gününde gerçekleştirilen egzoz emisyon ölçüm denetimlerinin de sıklaşarak devam edeceği belirtildi.

Turizm Ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuya ilişkin olarak, “Ülkemizde hava kirliliğinin oluşmasında önemli bir etken olan motorlu taşıtlardan kaynaklı emisyonların denetimleri polisimizin de uygunluğuna göre tüm bölgelerimizde sıklaşarak devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Ataoğlu, ülkede motorlu araçların hava kirleticilerin başında geldiğini vurguladı.

Özellikle 15 yaş üstü motorlu araçların daha fazla hava kirliliğine neden olduğunu dile getiren Ataoğlu, “Ülkemizde 322 bin araç var. Bu araçların 198 bin tanesinin muayenelerini yaptırdıklarını görüyoruz. Muayeneye gitmeyen araçlar, yaşlı araçlar, arızalı araçlar , çevre düşmanı araçlardır.” ifadelerini kullandı.

Özellikle hava kirliliğindeki partikül maddenin en büyük kaynaklarından birinin “dizel” yani “motorin” kullanan araçlar olduğunu aktaran Ataoğlu, bu araçların egzoz muayenesini aksatmadan yaptırmalarının hava kirliliği açısından önemine işaret etti.

“Temel hedefimiz vatandaşın daha temiz hava solumasıdır.” diyen Bakan Ataoğlu, bu konuda farkındalığın artırılması adına Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Müzik eğlence yerlerini kapsayan gürültü kirliliği ile ilgili denetimlerin de devam ettiğini belirten, Ataoğlu, Şubat ayı içerisinde, Lefkoşa,Gazimağusa ,Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgelerinde 400 denetim gerçekleştiğini, yapılan denetimler sonucunda yasaya aykırı hareket eden 11 işyerine süre verildiğini, 3 iş yerine de ceza uygulandığını söyledi.

“İnsanlarda ruhsal, fiziksel ve fizyolojik rahatsızlıklara yol açan gürültülü kirliliği denetimlerinin de artarak devam edeceğini ifade eden Ataoğlu, “daha güzel, daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmaya devam edeceğiz dedi.