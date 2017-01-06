Atatürk Havalimanı uçuşlara kapandı!



Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda pist kapandı. Uçaklar havada tur atarak pistin açılmasını bekliyor. İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında toplam 395 sefer iptal edildiği açıklanmıştı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'da da akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren hızla düşen sıcaklığın etkisiyle ilk olarak yüksek kesimlerde başlayan kar, ilerleyen saatlerde şiddetini arttırarak İstanbul genelini şehir beyaz örtüye bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Atatürk Havalimanı'nda da yoğun bir çalışma başlatıldı.

UÇAKLAR HAVADA PİSTİN AÇILMASINI BEKLİYOR

Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı Atatürk Havalimanı pistini kapattı. Uçaklar havada tur atarak pistin açılmasını bekliyor.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

Havalimanında hazırda bekletilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) karla mücadele ekipleri, yağan karın uçuşları aksatmaması ve operasyonların sorunsuz sürdürülebilmesi için aralıksız apronda çalışıyor. Ekipler kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle çalışmalarında güçlük çektikleri görüldü.

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İSTANBUL GENELİNDE 395 SEFER İPTAL EDİLMİŞTİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki uçuşlarda da aksamalar yaşadı. DHMİ'nin uçuşların aksamamadan sürdürülebilmesi için aldığı karar doğrultusunda seferlerde yüzde 30 kısıtlamaya gidileceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Türk Hava Yolları'nın her iki havalimanında hafta sonu süresince toplam 257 seferi iptal edildi. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından uçuş gerçekleştiren havayolu şirketlerinin toplamda iptal olan sefer sayısı ise 395'e yükseldi.



