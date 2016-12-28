Atatürk için koştular

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti

YÜZLERCE ÖĞRENCİ VE SPORCU YARIŞTI:

Lefkoşa, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı

Okan KARADEMİR-Gürsel KARAGÖZLÜ

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları dün ülke genelinde gerçekleşti.

Başkent Lefkoşa’da, İlkokul (Küçükler), Ortaokul (Yıldızlar), Lise (Gençler) ve Büyükler olmak üzere kızlar ve erkeklerde 4 ayrı yaş kategorisinde, Girne, Güzelyurt, Gazi Mağusa, İskele ve Lefke’de ise büyükler dışında okullar kategorisinde gerçekleşen Atatürk Yol Koşuları’nda yüzlerce öğrenci ve sporcu yarıştı.

Adanın dört bir yanında gerçekleşen yarışlarda küçük kızlar 800 metre, küçük erkekler 1000 metre, yıldız kızlar 800 metre, yıldız erkekler 1500 metre, genç kızlar 1500 metre, genç erkekler 300 metre, kadınlar ve büyük erkekler ise 8000 metrede mücadele etti.

Yarışlar sonunda düzenlenen ödül törenlerinde dereceye giren sporculara madalya, takımlara ise kupa verildi.

Lefkoşa

Başkentteki yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kızlarda Yakın Doğu İlkokulu, küçük erkeklerde Levent Primary School, yıldız kızlarda American Future College, yıldız erkeklerde Yakın Doğu Koleji, genç kızlarda Yakın Doğu Koleji, genç erkeklerde Atatürk Meslek Lisesi ve büyük erkeklerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı şampiyon olurken takım yarışı olmayan kadınlarda ferdi birinciliği Ayşa Küçükakça elde etti.

Gazi Mağusa

Gazi Mağusa Bölgesi’nde takımsal sonuçlar açıklanmazken ferdi sonuçlara göre küçük kızlarda Nehir Emirzadeoğulları, küçük erkeklerde Gökhun Gazloğlu, yıldız kızlarda Asya Koçak, yıldız erkeklerde Tamay Fenercioğlu, genç kızlarda Narin Sevim ve genç erkeklerde Selçuk Emre Yerdelen birinci oldu.

İskele

İskele Bölgesinde takımsal klasmanda küçük kızlarda Yenierenköy İlkokulu, küçük erkeklerde Şht. İlker Karter İlkokulu, yıldız kızlarda Erenköy Lisesi, yıldız erkeklerde Mehmetçik Ortaokulu, genç kız ve erkeklerde ise Bekirpaşa Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Lefke

Ülkemizin altıncı ilçesi olan Lefke Bölgesinde de yapılan yarışlar sonunda takımsal klasmanda küçük kız ve erkeklerde Lefke İstiklal İlkokulu, yıldız kız ve erkeklerde Lefke Gazi Lisesi Orta Bölümü, genç kızlarda Lefke Gazi Lisesi ve genç erkeklerde de Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi birinciliği elde etti

Girne ve Güzelyurt’tan sonuç yok

Ülke genelinde kaymakamlıklar nezdinde gerçekleşen 27 Aralık Atatürk Yol Koşuları’nda Girne ve Güzelyurt bölgelerinden ise sonuçlar elde edilemedi.