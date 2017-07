Atatürk Öğretmen Akademisi’ne bu yıl 45 öğrenci alınacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) 2017 – 2018 Akademik yılı için Öğretmenlik Meslek Eğitimi Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı’na 25, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na 20 öğrenci alınacak.



Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sınav 16 Eylül Cumartesi günü 10.00 – 12.30 saatleri arasında olacak. Sınava başvurular 5 – 13 Eylül tarihleri arasında Atatürk Öğretmen Akademisi’nde kabul edilecek.



ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER



Sınava başvuracak adaylarda şu nitelikler aranacak:



“KKTC vatandaşı olmak; lise veya dengi bir okuldan mezun olmak; disiplinsizlik, devamsızlık ve başarısızlık sebeplerinden biriyle Atatürk Öğretmen Akademisi’nden veya Atatürk Öğretmen Koleji’nden ilişiği kesilmemiş olmak; yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan karakter belgesi istenecek); sağlık yönünden öğretmen olmaya elverişli olmak (Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan sağlık raporu istenecek); yazılı sınav tarihine göre 24 yaşından büyük olmamak (25 yaşından gün almış olanlar kabul edilmez).”



BAŞVURU BELGELERİ



Sınav Başvurusu için gerekli belgeler ise şöyle:



“KKTC Kimlik belgesi ve fotokopisi (Kayıt esnasında aslı görülecektir); iki adet vesikalık resim; aday kayıt ücreti olan 150 TL’nin, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt şubelerindeki AÖA hesabına yatırıldığına ilişkin dekont; (Aday kayıt ücreti 5 – 13 Eylül tarihleri arasında her iki tarih de dahil olmak üzere yatırılabilir); lise veya dengi okuldan alınan diploma aslı, bir fotokopisi veya öğretim belgesi. (Diploması KKTC dışındaki bir ülkeden olması durumunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından verilecek denklik belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi); aday başvuru formu (Başvuru sırasında temin edilecek).”



SINAV HAKKINDA



Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınavı yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan 5 alt testten oluşacak. Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce alt testlerinden en az 5 net doğruya ulaşmak zorunlu olacak.



Sınavda, 4 (dört) yanlış 1 (bir) doğruyu götürecek. Sınav tek oturumda gerçekleştirilecek, süre 150 dakika olacak.



Giriş sınav sonuçlarına ve tercihlerine bağlı olarak Sınıf Öğretmenliği ile Okulöncesi Eğitim Öğretmenliği programları için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylarla aynı puanı alan aday/adaylar tercihleri de dikkate alınarak mülakata çağrılacak.



Giriş sınavı bilgisayarla değerlendirildikten sonra sonuçlar ilan edilecek; adaylar sınav sırasında sınıf öğretmenliği ve okul öncesi eğitim öğretmenliği için tercih sıralamasını paylaşacak. İsteyen aday tek tercih yapabilecek.



MÜLAKAT 21-22 EYLÜLDE



Verilen bilgiye göre, yazılı giriş sınavı sonrası mülakata çağrılacak adayların mülakatları 21 – 22 Eylül tarihlerinde Atatürk Öğretmen Akademisi’nde gerçekleştirilecek.



Yazılı giriş sınavı ve mülakat sonrasında başarılı olan adayların kesin kayıtları Atatürk Öğretmen Akademisi’nde 25- 26 Eylül tarihlerinde olacak.



Kesin kayıt hakkı kazananlardan istenen belgeler www.aoa.edu.tr adresinden temin edilebilecek.