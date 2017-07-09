Suriye'de altı yıldır süren iç savaşta uluslararası alanda önemli bir barış adımı atıldı. ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi.

Almnanya'da G20 Zirvesi'nde biraraya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinin ardından ABD ve Rusya'nın Suriye'de ateşkes konusunda anlaştıkları açıklanmıştı.

Kararı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson yaptıkları açıklamayla duyurmuştu.

Ateşkes bugün saat 12.00'de başladı

"ABD, Rusya ve Ürdün Suriye’nin güneybatısında ateşkes sağlanması ve çatışmasızlık anlaşması konusunda uzlaştı" İfadeleriyle ateşkes kararını duyuran Rex Tillerson “Bunun, ABD ile Rusya’nın Suriye konusunda birlikte çalışabileceklerinin ilk işareti olduğunu düşünüyorum ve bu anlaşmanın neticesinde de, Suriye’de birlikte çalışarak çatışmasızlık alanları oluşturabileceğimiz diğer yerler konusunda da uzun bir değerlendirme yaptık” demişti.

Sergey Lavrov, Der’a, Kuneytra ve Süveyde bölgelerinde gerilimi azaltma bölgelerinin oluşturulmasına için 9 Temmuz yani bugün öğlen saat 12.00 itibariyle ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.