Atık malzemelerden heykel yapma yarışması düzenleniyor

Okullararası “Atık Malzemelerden Heykel Yapma Yarışması” nın ikincisi bugün yapılıyor.

Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı’nın (KTEV) düzenlediği yarışma Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Erçıkalar Ltd. katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Etkinlik 09.00- 16.00 saatleri arasında Gençlik Merkezi Lefkoşa’da yapılacak.

63 ilkokul gurubu, 6 ortaokul gurubu ve 14 lise olmak üzere 83 gurubun katılacağı yarışma iki oturumda gerçekleşecek.Birinci oturumda ilkokul öğrencilerinin yaptığı heykeller sabah 09,00-12,00 saatleri arasında sergilenecek, ikinci kısım ise öğleden sonra 14,00-16,00 saatleri ortaokul ve lise öğrencilerinin heykellerinin sergilenmesiyle devam edecek.

Yarışmaya katılacak eserler Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Sanat Komitesi’nin belirlemiş olduğu juri tarafından değerlendirilecek.Yarışma, jürinin değerlendirmesi sonrasında, tüm heykellerin sergilenmesi ve ödül töreniyle son bulacak.