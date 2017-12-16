Atilla gözyaşlarını tutamadı

ATİLLA’nın avukatları dünkü duruşmada, İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın müvekkilleri aleyhindeki iddialarının çürütüldüğünü savundu. Avukatlar, dünkü duruşmaya, Türk Hava Yolları’nda bilet satış uzmanı olan Semra İ. H.’yi tanık olarak getirdi. Hamza, Atilla’nın eşi ve oğlu ile birlikte, 10 Nisan 2013 tarihinde bindiği İstanbul-Barcelona uçağının TSİ 14.09’da havalandığını ve Barcelona’ya TSİ 17.48’de iniş yaptığını söyledi. Zarrab, bu tarihte Süleyman Aslan’ın Atilla’ya telefonda talimat verdiğini söylemişti. Tanık kürsüsünde ifade veren Atilla, uçakta hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini kaydederek, avukatı Cathy Fleming’in sorularını yanıtladı. Atilla, “O saatte uçaktaydım” dedi. Fleming’in “Hiç çağrı aldınız mı sorusuna” ise “Asla” yanıtını verdi.

Avukat Fleming ayrıca, Atilla’yı tutuklayan FBI ajanı Jennifer McReynolds’ın savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde, Atilla’ya ait olduğunu ileri sürdüğü dört ses kaydının ellerinde bulunduğunu belirttiğini hatırlatarak, bunlardan bir tanesinin Atilla’ya ait olmadığının anlaşıldığını söyledi. Atilla da JFK Havalimanı’nda gözaltına alınıp ilk sorgulanması sırasında FBI ajanları tarafından kendisine sunulan şikayet dilekçesinde yer alan ses kaydı dökümünün kendisine değil, Hakan Aydoğan’a ait olduğunu belirtti. Atilla,“Hata bana ait olmayan bir konuşmanın bana ait olarak yazılmasıydı” dedi. Savcılığın tanıklarından eski polis Hüseyin Korkmaz da savcılığa sunulan tapelerde geçen ve Zarrab’ın telaffuz ettiği “Hakan” isminin Hakan Atilla değil, bankanın eski Dış İşlemler Daire Başkanı Hakan Aydoğan olduğunu iddia etmişti.

‘HAKAN TAŞ KOYDU’

Zarrab, itirafçı olarak oturduğu tanık kürsüsündeki yeminli ifadesinde, o kişinin “Mehmet Hakan Atilla” olduğunu ileri sürmüştü. Zarrab bu açıklamayı, yardımcısı Abdullah Happani ile 10 Nisan 2013 tarihli “Hakan taş koydu” diye bilinen 297 no’lu tape’yi açıklarken yapmıştı. Eğer savcılık pazartesi günü gerçekleşmesi beklenen Atilla’nın çapraz sorgusunda, o kişinin Atilla olduğunu ispatlayamazsa, Zarrab yeminli ifadesinde yanlış ifade vermiş sayılacak. Bu durumda Zarrab’ın savcılıkla yaptığı işbirliği anlaşmasının tehlikeye girebileceği belirtiliyor.

‘ASLA RÜŞVET ALMADIM’

Dünkü duruşmada, kürsüde tüm suçlamaları reddeden Atilla, “Eşinizi en son ne zaman gördünüz” sorusuna, “269 gün önce” karşılığını verdi. Oğlunu ise tutuklandıktan sonra cezaevinde 2 saat gördüğünü belirten Atilla, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Fleming’in “Hiç rüşvet aldınız mı? Hiç rüşvet talep ettiniz mi? şeklindeki sorularına Atilla, “Asla” yanıtını verdi. Atilla, yaklaşık olarak yıllık 100 bin dolar maaş aldığını ve ikramiyesi olmadığını belirtti. Fleming’in İran’a yönelik uluslararası yaptırımla ilgili sorusu üzerine ise Atilla, bu konuyu genel hatlarıyla bildiğini ama uzmanı olmadığını ifade etti. Hakim Richard Berman, avukatların Korkmaz’ın ifadeleri nedeniyle yapılan hatalı yargılama itirazlarını reddetti. Aksine bu ifadelerin, savunmanın işine yaradığını belirtti. Hakim Berman, avukatların delil yetersizliğinden davanın düşmesi yönündeki taleplerini ise savcılığın bu gece vereceği karşılıktan sonra karara bağlayacağını söyledi. Razi CANİKLİGİL/Hürriyet