Atleks Sanverler Ltd’den Lefkoşa Hastanesi'ne otoklav cihazı

Erol Uçaner, yaptığı yazılı açıklamada, alet sterilizasyonunda kullanılan cihazın ilgili şirketin direktörleri Önder Sanver ve Ahmet Sanver tarafından bugün Cerrahi Klinik Şefi Dr. Tarık İzbul’a teslim edildiğini belirtti. Uçaner, katkılarından dolayı Sanver ailesine teşekkür ettiklerini söyledi.



Cihazın teslimi sırasında Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı da hazır bulundu.