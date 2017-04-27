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Atletizmde YDÜ’den çifte zafer

27/04/2017

Atletizmde YDÜ’den çifte zafer
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KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim yılı Üniversitelerarası Spor Oyunları’nda atletizm yarışları dün tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 2 gün süren Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda kadınlarda 2, erkeklerde ise 5 okul mücadele etti. 2 gün süren yarışlar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi kadınlarda 29,  erkeklerde ise 77 puanla çifte şampiyonluk yaşadı. Yarışlarda dereceye giren atletlere madalyaları Üniversite Sporları Federasyonu, Atletizm Federaysonu ve okul yetkilileri tarafından takdim edildi. 

Kadınlar 2. Gün Ferdi Sonuçlar:

200 m

1.Cebriye Kuşçu                                 YDÜ              27.17

2.Emelia Nyabereka                         DAÜ              30.11

800 m

1.Sabriye Atikoğlu                             YDÜ              2:24.48

2.Serah Malabu                                   DAÜ              2:32.17

 

Çekiç Atma

1.Aysu Manecioğlu                            YDÜ              16.61

Disk Atma

1.Zehra Demircan                             DAÜ              26.81

2.Melis Dinçli                                       YDÜ              23.87

Üç Adım Atlama

1.Meliz Deral                                        YDÜ              10.21

Erkekler 2. Gün Ferdi Sonuçlar:

200 m

1.Arthut Gukutu                                 UKÜ              22.61

2.Emanuel Cyprıon                           DAÜ              22.85

  1. Melusi Mutimkula LAÜ               22.91

400 m Engelli

1.Oluwatosın Ogedengbe            YDÜ              57.22

2.Bashir Mohamed Nour              DAÜ              58.28

3.Kaan Savaşkan                                  GAÜ              58.31

 

800 m

1.Esat Bozbay                                        YDÜ              2:06.21

2.Mahmoud Khalil                            GAÜ              2:13.21

3.Tadiwa Magondo                           LAÜ               2:15.33

 

3000 m Engelli

1.Muhammed Muhammed         DAÜ              10:48.20

2.Tuncay İbrahimzade                    YDÜ              10:53.47

3.Ramazan Erdem                              GAÜ              11:39.94

 

Disk Atma

1.Yusuf Yalçınkaya                             YDÜ              51.66

2.Prıde Magurıra                                UKÜ              33.67

3.Ali Kerim Kaptanoğlu                 GAÜ              21.04

 

Çekiç Atma

1.İbrahim Erkekoğlu                                                YDÜ              30.57

2.Farayi Chabuamupery                DAÜ              25.14

  1. Kenan Akargöl LAÜ               22.79

Uzun Atlama

1.Lebi Psalm                                         YDÜ              6.33

2.Kennedy T. Dede                          DAÜ              6.09

3.Mehmet Baykent                          GAÜ              5.83

Yüksek Atlama

1.Tapuwa Mukandatsama             DAÜ              1.96

2.Koral Saymaz                                    GAÜ              1.75

3.Tınashe Hunda                                UKÜ              1.72

Sırıkla Atlama

1.Serhat Kasap                                     YDÜ              3.00

2.Cihat Çakır                                          GAÜ              2.60

4×400 m

1.Yakın Doğu Üniversitesi                                   3:37.72

2.Lefke Avrupa Üniversitesi                               3:45.59

3.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi                                            3:52.14

 

Kadınlar 1. Gün Genel Sıralama

1.Yakın Doğu Üniversitesi                  29

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi             9

Erkekler 1. Gün Genel Sıralama

1.Yakın Doğu Üniversitesi                  77

2.Girne Amerikan Üniversitesi         58

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi             53

4.Lefke Avrupa Üniversitesi             34

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi      30



TAGS: YDÜ, atletizm
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