Atletizmde YDÜ’den çifte zafer

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 2016-2017 eğitim yılı Üniversitelerarası Spor Oyunları’nda atletizm yarışları dün tamamlandı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda 2 gün süren Üniversitelerarası Atletizm Şampiyonası’nda kadınlarda 2, erkeklerde ise 5 okul mücadele etti. 2 gün süren yarışlar sonunda Yakın Doğu Üniversitesi kadınlarda 29, erkeklerde ise 77 puanla çifte şampiyonluk yaşadı. Yarışlarda dereceye giren atletlere madalyaları Üniversite Sporları Federasyonu, Atletizm Federaysonu ve okul yetkilileri tarafından takdim edildi.

Kadınlar 2. Gün Ferdi Sonuçlar:

200 m

1.Cebriye Kuşçu YDÜ 27.17

2.Emelia Nyabereka DAÜ 30.11

800 m

1.Sabriye Atikoğlu YDÜ 2:24.48

2.Serah Malabu DAÜ 2:32.17

Çekiç Atma

1.Aysu Manecioğlu YDÜ 16.61

Disk Atma

1.Zehra Demircan DAÜ 26.81

2.Melis Dinçli YDÜ 23.87

Üç Adım Atlama

1.Meliz Deral YDÜ 10.21

Erkekler 2. Gün Ferdi Sonuçlar:

200 m

1.Arthut Gukutu UKÜ 22.61

2.Emanuel Cyprıon DAÜ 22.85

Melusi Mutimkula LAÜ 22.91

400 m Engelli

1.Oluwatosın Ogedengbe YDÜ 57.22

2.Bashir Mohamed Nour DAÜ 58.28

3.Kaan Savaşkan GAÜ 58.31

800 m

1.Esat Bozbay YDÜ 2:06.21

2.Mahmoud Khalil GAÜ 2:13.21

3.Tadiwa Magondo LAÜ 2:15.33

3000 m Engelli

1.Muhammed Muhammed DAÜ 10:48.20

2.Tuncay İbrahimzade YDÜ 10:53.47

3.Ramazan Erdem GAÜ 11:39.94

Disk Atma

1.Yusuf Yalçınkaya YDÜ 51.66

2.Prıde Magurıra UKÜ 33.67

3.Ali Kerim Kaptanoğlu GAÜ 21.04

Çekiç Atma

1.İbrahim Erkekoğlu YDÜ 30.57

2.Farayi Chabuamupery DAÜ 25.14

Kenan Akargöl LAÜ 22.79

Uzun Atlama

1.Lebi Psalm YDÜ 6.33

2.Kennedy T. Dede DAÜ 6.09

3.Mehmet Baykent GAÜ 5.83

Yüksek Atlama

1.Tapuwa Mukandatsama DAÜ 1.96

2.Koral Saymaz GAÜ 1.75

3.Tınashe Hunda UKÜ 1.72

Sırıkla Atlama

1.Serhat Kasap YDÜ 3.00

2.Cihat Çakır GAÜ 2.60

4×400 m

1.Yakın Doğu Üniversitesi 3:37.72

2.Lefke Avrupa Üniversitesi 3:45.59

3.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3:52.14

Kadınlar 1. Gün Genel Sıralama

1.Yakın Doğu Üniversitesi 29

2.Doğu Akdeniz Üniversitesi 9

Erkekler 1. Gün Genel Sıralama

1.Yakın Doğu Üniversitesi 77

2.Girne Amerikan Üniversitesi 58

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 53

4.Lefke Avrupa Üniversitesi 34

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 30