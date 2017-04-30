Atun: 10 yıl önce bütçe açığı bir kabustu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun Uluslarası Final Üniversitesi Ekonomi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 2008 yılındaki küresel ekonomik krizden KKTC’nin de direkt ve dolaylı olarak olumsuz şekilde etkilendiğini belirtti.

KKTC ekonomisinde 2013-2015 yılları arasında yavaşlama olduğunu, bunun da nedeninin ekonomik programın imzalanmaması olduğunu belirten Atun, 2015 yılından itibaren reformlara hız verdiklerini, ekonomik protokolleri gerçekleştirerek ekonomiyi iyi düzeylere getirdiklerini söyledi.

Atun , 10 yıl önce bütçe açığının bir kabus olduğunu ve finansmanın büyük bölümünün bütçe açıklarına gittiğini belirterek, bugün bütçe açığının tarihe karıştığını söyledi.

Atun, gerçekleştirdikleri reformların tarihi değişim ve dönüşüm olduğunu söyledi.

KKTC ekonomisinin bu yıl yüzde 5 önümüzdeki yıl 5,5 büyüme gerçekleştireceğinin tahmin edildiğini kaydeden Atun, Türkiye’den su temin projesi ile Ercan Havalimanı’ndaki yatırımların KKTC ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını ifade etti.

Telekomünikasyonla ilgili yatırım yapılacağını belirten Atun, Gazimağusa Limanı’nın yatırımlarla yeniden yapılandırılacağını, bir bölgede ticaret limanı kurulması için önemli bir proje bulunduğunu kaydetti.