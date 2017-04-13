Atun: 33 Milyon TL Tasarruf Sağlanacak

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, güneş enerjisi konusunda attıkları adımlar ve çıkarılan tüzükle 33 milyon TL tasarruf sağlanacağını, bunun elektrik faturalarına da olumlu yansıyacağını, fiyatlarda düşüş olacağını, çevresel duyarlılık anlamında da katkı sağlanacağını ifade etti.

Atun, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Mehmet Nasiboğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Genel Müdürü Gürcan Erdoğan’ı kabul etti.

NASİBOĞLU: “YILLARDIR ATILMAYAN ADIMLAR ATILDI”

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) Başkanı Mehmet Nasiboğlu, Enerji Tüzüğü’nde birliğin hassas olduğu konularda iyi düzenlemeler yapıldığını, bundan mutluluk duyduklarını söyledi.

KIB-TEK’in önemsediği yıllardır atılmayan adımların atıldığını söyleyen Nasiboğlu, yeni tesisat yönetmeliğine geçildiğini belirtti.

Nasiboğlu, Bakan Atun’a hazırladıkları eğitim kitapçığını da sundu.

ATUN: “33 MİLYON TL TASARRUF SAĞLANACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, birliğin değerli ve önemli bir paydaşları olduğunu söyledi.

“Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yasası”nın Bakanlar Kurulu’nda onaylanan tüzük değişikliğine değinen Atun, hedeflerini gerçekleştirmek adına tüzüğü genişlettiklerini kaydetti.

Atun, önceki hükümetin aldığı kararlarla güneş enerjisinin önünü kapadığını, kendilerinin hazırladığı yeni tüzükle kapasite artırımına gittiklerini belirtti.

Atun, güneş enerjisinde hedeflerini anlattı.

Tüzükle ilgili bilgi veren Atun, bir yıllık dönem için 70 megavat hedef koyduklarını, konut başvurularında herkesin lisansını alabileceğini kaydetti.

Güneş enerjisi konusunda atılan adımlar, çıkarılan tüzükle 33 milyon TL tasarruf sağlanacağını dile getiren Atun, bunun elektrik faturalarına olumlu yansıyacağını, fiyatlarda düşüş olacağını, çevresel duyarlılık anlamında da katkı olacağını ifade etti.

Atun, ekonomiye de katkısı olacağını hareketlilik getireceğini dile getirdi.