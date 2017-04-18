Atun: 'Fuel oil bağımlılığımızdan vazgeçmiş oluyoruz'

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Meclis Genel Kurlu'nda CTP Milletvekili Erkut Şahali’ye cevap vermek üzere kürsüye çıktı.

Yenilenebilir enerjinin son derece değerli olduğunu ifade eden ve bu noktadan hareket ederek yasal düzenlemelere gittiklerini anlatan Atun, konuyla ilgili yaptıkları çalışmaları aktardı.

Ülkenin iklim şartlarına değinerek, bu çerçevede ilgili tüzükte değişikliğe gidildiğini anlatan Atun, önceki hükümetleri döneminde yaptıkları çalışmalara değindi.

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak gerektiğini ve bu yapılırken de ülke ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini belirten Atun, gelinen aşamada, kaldıkları yerden tüzük değişikliği yaptıklarını kaydetti.

Atun, 70 Megavatın 1 yıl için planladıkları enerji rakamı olduğunu, 2018’in ikinci yarısında koşulların tekrardan güncellenmesinin gerekeceğini ifade ederek, gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kota konulmaması yönünde bir kararları bulunduğunu söyledi.

70 megavatlık kapasitenin bir fueloil makinesinin bir yıllık çalışmasına eşdeğer olduğunu dile getiren Atun, kablo projesine de değindi.

Kablo projesinin tek yönlü olmadığını tamamen senkron paralel şekilde olduğunu söyleyen Atun, “Tek yönlü bir anlaşmayı zaten benimsemeyiz” dedi.

“AKSA’dan vazgeçilmiş olmuyor” ifadesinin yanlış olduğunu söyleyen Atun, “Biz fueloil bağımlılığımızdan vazgeçmiş oluyoruz” dedi.

Güneyle olan bağlantının önemini de vurgulayan Atun, izinlendirmelerle ilgili bilgi verdi.

Halka zaman kaybetmeden yenilenebilir enerjiye yatırım yapma çağırısında bulunan Atun, tüzük ve yeni uygulamanın sadece tasarruf sağlamayacağını, yatırımların ekonomiye katkı yapacağını dile getirdi.

Ersan Saner’in konuşma talebine değinen Atun, kendisinin de benzeri taleplerde bulunup konuşma yaptığını dile getirerek, bunun muhalefete soru sorma ve tartışma olanağı sunduğunu söyledi.