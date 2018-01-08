Atun: Tek başına iktidar...

Ekonomi Bakanı Sunat Atun yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"%43'lük oran bizim için mutluluk verici. Tek başına iktidar noktasında gibi şahsen değerlendiriyorum ama hem ortaya koyduğumuz politika, hem icraatlarımız, hem vizyonumuz hem de Genel Başkanımız Hüseyin Özgürgün'ün liderliğinin halkımızdan güçlü bir onay aldığını görmek mutluluk verici. UBP'liler toplandık, heyecanla genel başkanımızın gelmesini bekliyoruz. Başbakanımız gelsin, tüm açıklamaları ve sözleri ona bırakalım".