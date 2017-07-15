Atun: Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz hattı kurulacak

SEFA KARAHASAN Lefkoşa

KKTC Enerji Bakanı Sunat Atun, Türkiye ile KKTC arasında doğalgaz boru hattının kurulacağını belirterek, “Türkiye ile aramızda yapılacak bu hat, İsrail gazının Avrupa’ya dağıtımında da kullanılacak” dedi. Rumların, bu işbirliğine söyleyecek sözü olmadığını ifade eden Atun, Kıbrıslı Türkler olarak, küresel rollerde görev almaya hazır olduklarını anlattı. Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, “Türkiye ile İsrail’in gaz boru hattında anlaşmaya varması halinde Rum yönetiminin sadece rızasının değil aktif katılımının da gerekli olacağını” ileri sürdü.

Atun, “Kıbrıslı Rumların, KKTC’nin haklarını yok sayarak Akdeniz’de yeniden başlattığı” doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak, “Bizi yok saymalarına izin vermeyeceğiz” diye tepki gösterdi.

Türkiye ile KKTC’nin doğalgaz arama konusunda birlikte hareket ettiğini kaydeden Atun, “Sayın Berat Albayrak (Enerji Bakanı) ile birlikte Akdeniz’deki enerji birinci önceliğimiz oldu. Türkiye ve KKTC doğalgaz konusunda, gerekli her türlü adımları atacaktır. Albayrak’ın Milliyet’teki açıklamaları bizlere güç veriyor” diye konuştu.

Sondaj başlayacak

KKTC ile Türkiye arasında 2011’de imzalanan anlaşma gereği, Güzelyurt bölgesinde de araştırmaların yapılması kararı alındığını ifade eden Atun, “Buna biz imza atmıştık. Ancak bir ara hükümet değişti, bu adımlar atılmadı. Şimdi bu adımları anavatanımız ile birlikte atıyoruz” dedi. Karpaz bölgesinde devam eden sismik araştırmanın sonuçlarının beklendiğini anlatan Atun, “Bundan sonraki adımda sondaj için platform gelecek” dedi.

Rum Bakan Lakkotripis de, “Türkiye’nin platform bulması çok zor çünkü şirketler Türkiye ile işbirliği yapmayacak” dedi.

Gerilimi yaratan!

Rumların, çözüm fırsatını teptiğini belirten Sunat Atun şunları söyledi:

“Rumlar kendilerine çekidüzen vermek zorunda. Gerilim yaratan ve gerilimi artıran kendileri. Çözüm olacak diye bekleyemeyiz. Atılması gereken adımları atacağız. KKTC, Türkiye’nin desteği ile Akdeniz’deki enerji denkleminde önemli bir aktör olacaktır.”