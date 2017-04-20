Atun: Karpaz pansiyonculuğunun geliştirilmesi için 3 milyon TL

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Karpaz pansiyonculuğunun geliştirilmesi kapsamında 3 milyon TL kaynak ayrıldığını açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hazırladığı kararın dün Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini kaydeden Atun, bu kaynağın Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan mali protokol uyarınca finanse edileceğini söyledi.

Atun Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi ve eko turizm kapsamında 2006-2008 döneminde kredilendirilen ancak ödeme zorluğu nedeniyle iflas aşamasına gelen eko turizmcilere kurtarma paketi hazırlandığını açıkladı.

Atun, karar uyarınca, Karpaz pansiyonculuğunun geliştirilmesi projesinden yararlanan yatırımcılara 250 bin TL.’ye kadar hibe eş finansman desteği esasları çerçevesinde her bir yatırımcının kullandığı toplam krediyi projenin büyüklüğü kabul edilerek, 250 Bin TL.ye kadar yüzde 50’sinin hibe edileceğini vurguladı.

Atun, Karpaz’da pansiyonculuğun geliştirilmesi kapsamında kullandırılmış ve dönüşümünde zorluk bulunan eko-agro turizm projesi kapsamındaki turizm kredilerinin konsolidasyonu ve rehabilitasyonu ile ilgili 17 işletmeye yeniden düzenleme yapıldığına dikkat çekti.

250 bin TL’ye kadar hibe eş finansman desteği esasları çerçevesinde her yatırımcının kullandığı krediyi “proje büyüklüğü” kabul edilip hibe programına alınmasının sağlanacağı projenin kalan bakiyesi 9 yıl vadeli kredi olarak KKTC Kalkınma Bankası üzerinden verileceğini de söyleyen Atun, kredilerle ilgili işlemlerin yapılabilmesi için de 30 Kasım 2017 tarihine kadar süre verileceğini kaydetti.