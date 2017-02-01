Auckland - Pahia yollarında | Halil Paşa yazdı

Auckland - Pahia arası haritada 240 kim gözükse de, biz sanırım en az 300 km. yol aldık. Çünkü önümüze çıkan tabelaların bir kısmına uyup, ana yoldan ayrılıp tarihi köylere baktık. Bazen de nehir, kıyı ve körfezlere doğru sürüp manzaranın seyrine daldık. Bu arada fotoğraf çektik, piknik yaptık, kalan ekmeklerle martıları yemleyip çevremize topladık, termostaki kahvemizi yudumladık. Ve pek tabii ki arada bir yolumuzu kaybedip yeniden bulduk.







Auckland şehrinden 10.30 gibi arabayla yola çıkmıştık. Eğer hiç mola vermeden hep kırmızı zeminin ortasında beyaz ile 1 yazılı ana yolu takip etmiş olsaydık, yaklaşık 3 buçuk saatte, yani saat 14.00 gibi Pahia’da olurduk.







Sanırım otele vardığımızda saat 18.00’i çoktan geçmişti. Demek ki 4 saatten fazla oyalanmıştık. Bu da demektir ki, arabayla seyahat ederken, 4 saatimizi gezip görmeye harcayıp bir taşla iki kuş vurmuş olduk.







Yeni Zelanda’da trafik, alışık olduğumuz Kıbrıs ve İngiltere’deki gibi soldan. Bu nedenle dümenin sağda olması, kavşaklarda sağdan gelene yol verip, soldakinin bekleyeceğini bilerek sürmek gibi haller tanıdık.







Ancak şehirlerarası da olsa yolların çoğu iki şerit ve çok geniş değiller. Bir geliş, bir gidiş. Bazı güzergahlarda üç şeride çıkıyor ve özellikle yokuş çıkan arabalar lehine iki şeridin kullanılması sağlanıyor.







Trafiğe çıktım ve daha ilk andan itibaren Yeni Zelandalıların, gerek şehirde, gerekse şehirlerarası yollarda önündeki arabayla daima belirli bir mesafe bırakmış olduğunu gördük. Birkaç noktada arkasına fazla yaklaşan arabadan rahatsız olan Yeni Zelandalı gencin, arabasını yavaşlatarak yolun kenarına çektiğine ve arkasındaki araba geçtikten sonra yoluna devam ettiğine şahit olduk. Ki genellikle böyle yapıyorlar. Bizdeki gibi öyle el-kol hareketleriyle yedi göbek sülalesine dair hal-hatır sorma yok. Demem o ki; şu Yeni Zelandalılar İngilizler gibi soğukkanlı insanlar…







Yeni Zelanda’da özellikle kuzey yarımadasındaki pek çok şehrin ismi İngiliz değil Mauri dilinde. Bu nedenle de trafikteyken tabelalar bize yön veriyordu vermesine de, şehir, köy, kıyı, nehir, körfez ve plajların isimleri birbirine o kadar benziyorlardı ki. Az önce tabelalarda gördüğümüz kasaba, köy veya körfez isimlerini karıştırıyor ve yönümüzü şaşırabiliyorduk.







Örneğin Auckland-Pahia-Mangonui rotasında yani Yeni Zelanda’nın kuzeydeki adasının da kuzey-doğusunda yer alan Whangarei, Whananaki, Whangaruru, Whangaroa gibi önümüze çıkan bu isimleri hep birbirlerine karıştırıp durduk. Sırasıyla ilkinin şehir, ikincisinin İngiliz-Mauri barış antlaşmasının imza edildiği yer, diğerinin kıyı kasabası ve sonuncusunun da körfeze de adını veren kasaba olduğunu yazmış olayım. Bu nedenle pek çok noktada şaşırdık ve az önce yazmış olduğum gibi ara-ara yolumuzu kaybetmemizde de bir etkisi oldu.







Peki ya şehirleri, kasabaları, nehirleri, gölleri, ormanları, denizleri, kıyıları, körfezleri, hayvanları ve bütün bunları çok iyi organize ettiklerini yazmadan edemeyeceğim insanları?…







Bunları da fotoğraflar ve alt yazılarıyla anlatmaya giriştik.







Bakalım nasıl bulacaksınız. Nasıl bir Yeni Zelanda izlenimi oluşacak düşüncenizde.









Auckland çıkışında anayoldan ilk saptığımız ye Puhoi köyü oldu. Hem müzesi vardı, hem kilisesi mütevazi ve küçüktü ve hem de deresi ve ormanları olan güzel bir köydü. Ortalama bir Yeni Zelanda köyü yani…









Figen Mersden’de deniz kenarında öğle yemeği yerine yaptığımız piknikte, daha çok martıları besledi.









Whangarei Şelalesi çok güzeldi. Aslında Auckland’dan Paihia’ya giderken, Pihiya’da kaldığımızda ve ayrıldığımızda… Tam 3 gün üst üste 3 şelale gördük. Hepsi de birbirinden güzeldi. Ama galiba en güzeli de WHANGAREI idi









Matahuri girişinde nehir yatağına kadar gelen okyanusun sularıyla beyaz kumlar üzerinde oynayan çocuklar ve babasına rastladık. Babayla, tek kelimeyle, “Hayya” (selamın İngilizcesi-hp) diye selamlaştık…







Mattahuri girişindeki bu sessiz ve tenha ama doğa harikası yer yer nehre de, denize de, hatta havuza bile benziyordu…







Bu da Tutukara civarındaki bir tepedeki seyir yerinden, ormanların üzerinden görüntülediğimiz denizdeki adanın bir manzarası…









Whananaki-Tutukara arasında yolumuz üzerindeki deniz koyuna, tepedeki yemyeşil ağaçların arasından bir göz attık.









Whanakai deniz kenarında bir süre mola verdik.







beach’ten ayrılırken denize nazır bu ahşap evde kaldı gözümüz.







Sandy beach’te yön sormak için durduk. Sarıya çalan beyaz kumları, masmavi suları vardı. Figen Üçok Paşa ile birlikte