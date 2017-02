Auckland 2| Halil Paşa yazdı

AUCKLAND ŞEHRİNDE KADINLARIN TRUMP’A KARŞI GÖSTERİSİ MYER PARK’TAN BAŞLADI…



İkinci günün Auckland sabahı, otelde çıkıp da Queen Street’ti daha yeni yürümeye başlamışken, MYER Park’ından sesler işittik. Sokağın aşağısındaki parka doğru yürür yürümez, büyük bir kalabalıkla karşılaştık.



Davullar, ziller eşliğinde tempo tutan kalabalıkta çoğunluğu kadın göstericilerle karşılaştık. Ellerinde kartondan, bezden, değneğe asılı pankartlar bulunan pek çok kadın.



İki yanı eğimli olan parkın girişine yakın yamacında kadınlar ve erkeklerden oluşmuş davul, trampet, zil ve düdük ağırlıklı tempo hiç durmayacakmış gibi çalarken;



Karşı yamacında yaşlısı-genci, çocuğu-olgunu, ama pek çoğu kadın çimlere yayılmışlar. Kimi ayakta, kimi oturuyor, kimi çocuğuyla karşıdan yükselen müziğe birlikte tempo tutuyor, kimi havada pankartını sallayarak slogan atıyor…

Sabah saat 10 civarı. Hafta sonu olduğu için bir gece öncenin yorgunu Aucklandlılar henüz uyanamamış, sokaklar ve caddeler hala tenha ve sakin olsa da…



Park’taki kadınlar ayaklanmış…



Az sayıdaki erkelerden birisinin taşıdığı pankartta: “Women are equals, Not Playthings Mr. Trump” yazıyordu. Özellikle gösteride ABD’nin yeni başkanı Trump’a karşı yoğun protestolar vardı.



“Dump The Trump!” (Trump çöp tenekesine!)



“Sisters Slying Sexism” (Kadınların dayanışması da okunabilir-hp Sexizmin kökünü kazıyor)



Bir kadının taşıdığı pankartta, dünya haritası üzerinde yazan bir başka yazı ise:



“Man of equality, support Woman of Equality!” şeklindeydi.



“Human Rights are Woman Rights!” (İnsan hakları, kadın haklarıdır!)



“Women United will not be defeated!” (Kadınlarınbirliği asla yenilgiye uğratılamayacaktır!”



“We will not go back!” (Geriye düşmeyeceğiz!)



“A Woman Place is in the Revolution!” (Kadınların yeri devrimdir!)



“I will not tolerate intolerance” (Hoşgörüsüzlüğe tahammül etmeyeceğim)



Ayrıca yeşiller partisi üyeleri de parti amblem ve pankartları eşliğinde şu hitaplarla destek veriyordu:



“I march against HATE in all forms. Racism, White Privilege, Misogyny, Gender Inequaliyt, Homophobia, Xenophobia, Ableism, Colonialism…”



(Irkçılığa, Beyazların tahakkümüne, Kadın düşmanlığına, cinsiyet ayırımcılığına, eşcinsel düşmanlığına, yabancı düşmanlığına… Nefretin tüm hallerine karşı çıkıyorum.)



Derken Yeni Zelandalı bir kadın ve onun arkasından da 1970’lerden beridir feminist mücadelenin içerisinde mücadeleci kimliğiyle takdim edilen ve gösteri için dünyanın öbür ucundan, ta Washington’dan kızıyla gelen Amerikalı makale yazarı gazeteci kadın konuştu.



Yeni Zelandalı kadın konuşmasının bir yerinde; “Az sonra başlayacak gösteri için polis sokaklarda bizim korunmamız için önlem aldığını bildirdi bize. Bilsinler ki biz kadınlar kendimizi koruyabilecek kadar kabiliyetli, güçlü ve zekiyiz” dediği anda kadınlar bağır-çağır ona destek verdiler. Her iki konuşmacı da, “insan hakları ile kadın haklarının birlikteliğine” vurgu yaparken, Amerikalı konuşmasında Trump’a yüklendi ve “yalnızca kadınların değil, insanların ve dünyanın da başına bela olarak geldiğini, ancak karşısında gerilemeyeceklerini” seslendirdi.



Figen’le parktan ayrıldığımızda konuşmalar devam ediyordu…



ARABA KİRALAMAK:



Yeni Zelanda iki büyük ada ve pek çok minik adadan oluşmuş.



Üç gün kalacağımız Auckland ülkenin kuzeyinde. Yarından sonra baştan başa ülkenin Kuzeyini dolaşacağız. Trenler otobüsler pahalı. Araba kiralamaya karar verdik. Dokuz gün için önceden 1000 dolara yaptırdığımız rezervasyonu, otelin resepsiyonundaki görevlinin tavsiyesiyle gittiğimiz araba kiralama şirketinde (Jucy) 500 küsura kadar düşürünce ötekinin rezervasyonunu iptal ettik. Bunun için de birkaç saatimizi harcamak zorunda kaldık.





ÜNİVERSİTELER



Auckland Üniversitesi, modern binalar inşa ettiği kadar, şehrin tarihi binalarına da sahip çıkmış. Nitekim yolumuza çıkan, Business Administration bölümünün gösterişli modern cam binasının yanı sıra, aynı sokak üzerinde yer alan sanat ve politika ile ilgili bölümlerinin yer aldığı yüzyıllık eserler bunun kanıtları gibi…





Auckland aynı zamanda bir üniversiteler şehri de. Şehrin sokaklarında gezinirken biraz dikkat edince, pek çok binalarında öğrencilerin kaldığını anlıyorsunuz.





ALBERT ve DOMAİN PARKLARI



Kilometrelerce yol yürüdükten sonra, çok katlı binalara meydan okuyan, ahtapotun kolları gibi devasa dallarını her yana açmış dev gibi ağaçların sarıp sarmaladığı patikalarda ilerledik.

Albert Park’ın etrafı rengarenk çiçeklerle çevrili küçük meydancığındaki fıskiyeli havuzu, bizi kendine çekti. Çevresindeki kanepelerden birisine kurulduk. Şimdi şehrin gürültüsünden uzaktaydık. Küçük şirin ve sakin bir parktı.

Burada uzun zaman oturabilir, şehrin uzaktan gelen belli belirsiz homurtusuna karşı, fıskiyeden havuza düşen suların şırıltısını dinleyebilirdik. Ancak seyahatlerden öğrendiğimiz bir şey var ki, zamanın daima sınırlı olduğu ve ne kadar çok hareket edersek o kadar çok yer gezip görebileceğimizdir. Hemen kalktık ve doğruca Auckland şehrinin en eski parkı olan Domain Park’a doğru yol aldık. Yine asırlık ağaçlar. Yine toprağa tertemiz yeşil bir halı gibi serilmiş çimlerle çayırlar.



Ve görür görmez insana huzur veren muhteşem manzaralar.





Çevresi devasa ağaçlar, çiçekler, yabani bitkilerle kuşatılmış, sularında ördeklerin dolandığı, çeşit seste ve renkte kuşların konup uçtuğu, kuş ve su sesinin rüzgarın uğultusuna karıştığı parkın bir köşesinde kendimizi kanepelere bıraktık.



Çıkardık sırt çantamızdaki termostan sıcak kahvemizi. Döktük seyyar kaplarımıza. Yanında sandviçlerimiz…



Dahasını fotoğraflarda bulacaksınız…





AUCKLAND MÜZESİ



Ben yaşamın bu kadar çok çeşidinin, bu kadar etkili sergilendiği bir müze görmedim.



Üç kattan oluşan müzenin ilk katında Yeni Zelanda’nın kültürel yaşamına tarihsel bir yolculuk yapılmış. Ülkenin ilk yerlisi Mauriler ve yaşamları anlatılmış ve kullandıkları aletler, barınakları sergilenmişti. Bir uzun ahşap kano vardı ki, şimdiye kadar gördüğüm en uzun, en çok yolcu ya da savaşçı alan, en çok tahta işçiliği içeren en büyük kano'ydu



Sonra adayı işgal eden İngilizlerin yaşam biçimleri… Klasisizm, Gotik, Modernizm, Evrenselcilik ve 21’nci yüzyıl vb. şeklinde duzenlenip sergilenmiş ev eşyaları, müzik aletleri, çocuk oyuncakları, gündelik yaşamda kullanılan diğer malzemeler hepsi de birinci katta yer alıyordu.



İkinci katta doğaya dair her şey vardı. Yeni Zelanda’nın önemli ağaçları, bitkileri, hayvanları, yaşanan depremler, tarih öncesinin dinazor iskeletlerine varıncaya kadar…



Üçüncü katta ise bir yandan Maurilerin Yeni Zelanda’ya geldiği yollar, İngilizler ile yaşanan savaşlar, İngilizlerin egemenliği, sonrasında Anzakların İngilizlerin emrinde cepheye sürülüşleri…



Elbette Gelibolu da dahil Birinci Dünya Savaşı da yerini almıştı.





Ancak öne çıkan verilmek istenen kültürel, sosyal ve siyasal mesajlar da vardı ki…



Ha de bunun yorumumu da sonra bu yazılar ileride kitaba dönüşürse orada yaparım…



TAY YEMEKLERİ



Sanırım Avustralya’nın pek çok şehrinde olduğu gibi Auckland şehrinde de Tay lokantaları çok çalışıyor. Fiyatlar, Japon, Çin, Lübnan, Hint mutfaklarınkinden, ya da Fish and Chips dükkanlarından daha ucuz değil. İşte lüks olmayan ortalama, “ha de otur fazla oyalanmadan ye de git” tarzındaki lokantalarda bir tabak yemek 13 dolar civarında.



Böyle bir Tay lokantasında, noddle, yumurta soya soslu sebze ile servis edilen ve adına “Pad See Eıw” denen Tavuklu yemek ile acılı soslarla servis edilen et yemeği “Pad Ped” siparişi verdik.



İkisi toplam 26 dolar tutmuştu. Yanında verdiğimiz 4 springs roll’un (rulo halinde kavrulmuş sebzeli börek) ancak 2’sini yiyebildik…



Nasıl mıydı? Damak çatlatacak kadar lezzetli ve doyurucuydular....



Üçüncü gün gezdiğim Viaduct Harbour’u yazmaya ise şimdilik zamanım yetmedi.



Onu da ileriye erteledim…



Yarın kiraladığımız arabayla uzun bir yolculuğa, Yeni Zelanda'nın en kuzey ve en güzel mekanlarına yolculuğa çıkacağız. Görüşmek üzere…