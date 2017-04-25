Av. Barış Mamalı: 'Bilim ortadayken susamazdım'

Avukat Barış Mamalı, yapılan bilimsel araştırmalara göre hint kenevirinin 250 tür hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, KKTC’de de bunun kullanılmasını önerdi

Avukat Barış Mamalı, KKTC’de kullanımı, üretimi ve ithali yasak olan, halk arasında Gannavuri olarak da bilinen hint kenevirinin sağlığa hiçbir zararı olmadığını hatta dünyada 250 çeşit hastalığın tedavisinde kullanıldığını ve bu tedavi yönteminden oldukça olumlu sonuçlar alındığını kaydetti.

Dünyanın birçok ülkesinde ilaç sektörünün yanı sıra giyim, plastik ve yakıt sektöründe de hint kenevirinin kullanıldığını kaydeden Mamalı, KKTC’de de devlet kontrolünde hint kenevirinin tıbbi maksatlı kullanımının serbest bırakılması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Barış Mamalı, “Hint keneviri 5 bin yıldır bilinen tıbbi tedavide kullanılan bir bitki olduğu malumdur. Kapitalist düzenin ve bazı küresel şirketlerin talebi doğrultusunda bu ot yasaklandı. Çünkü hem ilaç sektörüne hem giyim, hem plastik hem de yakıt sektörüne çok ciddi bir rakipti. Yalan haberlerle bilgilerle yasaklattılar. Ama son 30 yıl içerisinde bilim adamlarının araştırmaları ile ortaya çıktı ki hint keneviri aslında masum bir bitki olmakla birlikte 250 tür hastalıkta kullanılan, şifa dağıtan bir ottur” dedi.

Mamalı, hint kenevirinin başta kanser olmak üzere romatizma, MS, şeker hastalığı, Parkinson, migren, Alzheimer tedavisinde kullanılabilen ve çok ciddi etkileri olan bir ot olduğunu ve ilk kez Kanada’da kullanıldığını hatta Kanada hükümetinin 30 grama kadar hint kenevirini insanların üzerinde taşıyacak bir öneri de sunduğunu ifade etti.

“KKTC’de yasak ama yaygın”

Avukat barış mamalı, KKTC’de hint keneviri kullanımın yasak olmasına rağmen oldukça yaygın olduğunu belirtti.

Hint kenevirinin doz aşımı nedeni ile rastlanılmış vakası olmadığını söyleyen Mamalı, “Beyne hiçbir zarar vermediği, sarhoşluk yaratmadığı, keyif, mutluluk ve açlık hissi uyandırdığı bilim tarafından söylenmektedir. Benim mücadelem bugün bu ülkede birçok noktada fayda sağlayacak ekonomik olarak ülkeyi bağımlılıktan kurtarabilecek kadar önemli bir bitkidir” dedi.

Barış mamalı, “Bizim isteğimiz, hem tıbbi hem de endüstriyel anlamda hint kenevirinin serbestliği olsun ama devlet kontrolünde olsun. Özel şirketler bundan nemalanmasın. Devlet kullanıcılara satsın. Mafyanın cebine giren milyarlar devletin cebine girsin” diye konuştu.

Mamalı, KKTC’de kullanımı ve üretimi yasak olduğu için hint kenevirinin piyasada normal değerinin de üzerinde bir fiyata satıldığını belirterek, “Bunun bir mafyası, baronları vardır. Serbest bırakılmasını istememizin bir nedeni de uyuşturucu mafyasının ülkeden gitmesidir. 2014 AB uyuşturucu raporuna göre hangi ülkede hint keneviri kullanımı serbest bırakılmışsa uyuşturucu maddelere talebin de yüzde 50 oranında düştüğü görülüyor” dedi.

“Bilim ortadayken susamazdım”

Barış mamalı, ticari anlamda istismar edilmemesi için hint kenevirinin KKTC’de devlet kontrolünde olması gerektiğinin de altını çizerek şunları söyledi: “KKTC Sağlık Bakanlığı az sayıdaki kanser hastası için sadece termal dönemde yani son safhada kullanımına izin verdi. Şuanda kullanan kanser hastası iki küçük kızımız var. Bu safhada bile birine ciddi anlamda olumlu açıdan tesir ettiğini ve kanser hücrelerini küçülttüğünü gördük. Madem kanser hücrelerini öldürüyor neden kanser hastalarının kullanımına izin verilmiyor. ABD’de 20 milyon insan legal şekilde kullanıyor. Avrupa’da da legal şekilde milyonların kullandığı biliniyor. Cannabis yağı ile iyileşen kanser hastaları var. Kanada’da bir hastanede su tesisatçı olan bir kişi birçok badire atlatmış tutuklamalar yaşamış şimdi kendi ürettiği Cannabis yağları ile kanser hastalarını tedavi etmektedir. Güneyde üretiliyor. KKTC bugün kanserde 1 numaraya oturmuş durumda. Bu tartışmayı ülkesini düşünen bir insan olarak ortaya attım. Bilimsel araştırmaları bile bile susamadım. Şuanda 2-3 olumsuz karşıt görüş gördük bunlar da cehalete bağlı olarak verilmiş tepkilerdir. Mücadelemiz de zaten bu cehaleti kaldırmaktır.

Eğer insanlarımızı sağlıklarını düşünüyorsa bence siyasiler de bir an önce ölçülerini oyarak bu otun kullanma izni verilmelidir. Bu noktada medyanın da desteği önemlidir.”

“Ciddi gelir kaynağı”

Avukat Barış Mamalı, hint kenevirinin bilimin kanıtlarına göre 250 çeşit hastalığın tedavisinde olumlu sonuçlar sağladığını bunun yanı sıra ekonomiye de ciddi katkısı olduğunu ifade etti.

Mamalı, “Çevreyi bununla kurtarırsınız. Hint kenevirini kısa sürede büyütebilirsiniz. Bir ağacın 35 katı oksijen veriyor. Plastik, kağıt üretebilirsiniz. Eskiden araba gövdeleri hint kenevirinden yapılırdı ve çok daha sağlamdı. Kolarado’nun bugün hint kenevirinden geliri 1 milyar Dolar. Biz de devlet kontrolünde ovalarda, dağlarda üretelim, hint kenevirinden ip, halat, pantolon üretelim, ilaç yapalım, bunu dışarıya da satalım” diye konuştu.