HABER KIBRIS

Av.Ali Alper Tüfekçi’den Samsunspor'a Jest

14/12/2017

Av.Ali Alper Tüfekçi’den Samsunspor'a Jest
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İstanbul'un en büyük hukuk bürolarından Avet Hukukun Kurucusu Samsun'lu Av.Ali Alper Tüfekçi Samsunspor'a desteklerini sürdürmeye devam ediyor

 
 Samsunspor’un deplasmanda oynadığı Denizlispor maçında takımın konaklaması ve yolculuğuna destek veren destekçilere teşekkür edildi.

Samsunspor Resmi İnternet Sitesi aracılığı ile  Samsunlu işadamlarının Denizli’de ki oteli olan North Point’e teşekkür edildi.

Destekçilerimizin başında gelen  Samsunlu Avet Hukuk Kurucusu Avukat Ali Alper Tüfekçi tarafından Samsunspor’un Denizli deplasmanı dönüşü için takıma destek verildiği öğrenildi.



TAGS:  Avukat Ali Alper Tüfekçi , Samsunspor
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