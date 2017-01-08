Avatar Atakan’ın inanılmaz videosu

Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı birçok kişiyi çocuklar gibi sevindirdi. Bunlardan biri de Avatar Atakan lakabıyla anılan Çağan Atakan Arslan oldu. İşte Avatar Atakan'ın çılgın 'kar havuzu' keyfi...



Dövüş sporlarıyla ilgilenen ve Survivor programı ile ünlenen Avatar Atakan, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videosu ile takipçilerini şoke etti. Bir evin bahçesinde yarım metreyi aşan karda şortla yüzen Atakan ve arkadaşı, yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

İşte Avatar Atakan’ın son çılgınlığı:



