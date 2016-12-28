‘Avatar’ robotu hayat kurtaracak

Bilim kurgu filmlerindeki gibi insanlar tarafından kumanda edilen ilk gerçek robot dün ilk adımlarını attı. Ancak doğal afetlerde kullanılacağı belirtilen robotun savaş makinesi de olabileceği söyleniyor

Robocop, Transformers ve Avatar gibi bilimkurgu filmlerinin vazgeçilmez öğeleri olan insanlı robotlar gerçek oluyor. Terminator Genisys, Robocop, Transformers gibi filmlerde robotları tasarlayan Vitaly Bulgarov, insansı robotun ilk tasarımını yarattı. Bu tasarımdan yola çıkan Güney Koreli Hankook Mirae Technology firmasının 30 kişilik bir bilim insanı ekibi, 4 metre yüksekliğinde ve 1.5 ton ağırlığında dev bir robot yarattı.

Güney Kore’nin Gunpo kentinde geliştirilen ‘METHOD-2’ isimli robot, göğüs kısmındaki boşlukta bulunan kontrol paneli sayesinde hareket edebiliyor. Dün dev robot gerçek hayatta ilk adımını attı. ‘METHOD-2’nin göğsündeki kumanda kabinine binen tasarım ekibinden bir kişi robotu hareket ettirdi. Ayrıca robotun kol ve el mekanizmalarının da gayet başarılı bir şekilde çalıştığı da gözlerden kaçmadı.

Afetlerde kullanılacak

Neredeyse insanın yaptığı tüm hareketleri taklit edebilen robotun, özellikle doğal afetlerde ve arama kurtarma çalışmalarında büyük rol alacağı belirtildi. Hankook Mirae Technology şirketinin başkanı Yang Jin-Ho, “Geliştirdiğimiz robot dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu. Bu robot, insanoğlunun ulaşamadığı güvensiz noktalara rahatça girerek görev yapabilecek” diye konuştu. Şirketin geliştirdiği bu robotları ilk etapta endüstri bölgelerinde kullanmayı planladığı belirtildi. Tek sorunun ise robotun aşırı enerji tükettiği için bir güç ünitesinden çok fazla uzaklamaması olduğu belirtildi.

Ancak askeri bilim adamlarının elinden çıkan robotun bir ‘savaş makinesi’ olacağı eleştirileri de geliyor. Bu arada robotun tamamen bir aldatmaca olduğunu da öne sürenler bulunuyor.



