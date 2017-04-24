Avatar’ın devam filmlerinin vizyon tarihleri belirlendi

2009 yapımı bilim-kurgu ve macera türündeki ‘Avatar’ serisinin devam filmlerinin vizyon tarihlerini yönetmen James Cameron açıkladı.

Gösterime girdiği 2009 yılında 2,7 milyar dolarlık hasılat elde ederek tüm zamanların en yüksek hasılatını yapan filmi olan ‘Avatar’ın devam filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu.

Kanadalı yönetmen James Cameron'ın filme aldığı ‘Avatar’ın çekimlerine başlanan ikinci devam filmi 18 Aralık 2020’de vizyona giriyor.

2018’de vizyona girmesi beklenen Avatar 2’nin bir kez daha ertelendiğini geçtiğimiz ay duyuran James Cameron, Avatar macerasının üçüncü filminin 17 Aralık 2021’de serinin diğer filmlerinin de sırasıyla 20 Aralık 2024 ve 19 Aralık 2025’te vizyona gireceğini açıkladı.

Cameron’ın hem senaryosunu yazdığı hem yönetmenliğini üstlendiği Avatar‘ın devam filmlerinde orijinal kadroda yer alan Sam Worthington, Zoe Saldana ve Sigourney Weaver gibi isimler yine kamera karşısına geçecek.