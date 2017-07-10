Avcı’dan muhteşem performans

49. Geleneksel İskele Festivali, 9. günü olan önceki akşam muhteşem bir konsere ev sahipliği yaptı. Türkiye’de olduğu kadar ülkemizde de sevilerek dinlenen sanatçı Koray Avcı nam-ı “Sesi gülen adam” sahnede kaldığı 2 saat boyunca kulakların pasını sildi. İskeleliler ve İskele’ye akın eden binlerce kişinin müzik ziyafeti yaşadığı gecede sanatçı, birbirinden güzel şarkılarını binlerce kişi eşliğinde seslendirdi.

Müziğin kalbi İskele’ de attı

Yaptığı çıkış ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran, son dönemin popüler sanatçılarından Koray Avcı, sahne performansının yanı sıra repertuvarına sığdırdığı birbirinden güzel şarkıları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İskele’ye akın ettiler

49. Geleneksel İskele Festivali’nin 9.gecesi adanın dört bir yanından herkesi İskele’de buluşturdu. İskele Açık Hava Kültür Merkezi, Koray Avcı hayranları ile doldu taştı. Seslendirdiği şarkılarına kendisini dinlemeye gelenleri de dahil eden özgün müzik tarzı ve şiirleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip Koray Avcı hayranlarından tam not almayı başardı.